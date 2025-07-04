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Обстріл Києва: через нічну атаку ворога змінено маршрути автобусів та перекрито рух

автобус
У Києві змінився рух громадського транспорту

Сьогодні, 4 липня, через нічну атаку Росії на Київ, у столиці змінено маршрути кількох автобусних рейсів. Крім того, рух громадського транспорту на деяких ділянках частково перекрито.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначено в повідомленні, автобуси курсують за такими маршрутами:

  • № 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги
  • № 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69
  • № 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9
  • № 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе
  • № 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Також повідомлялося, що частково перекритий рух громадського транспорту: на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному. Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований, тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Атака на Київ 4 липня

Нагадаємо, Російська терористична армія вночі 4 липня атакувала Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Поранення отримали 19 мешканців столиці. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста.

У Солом'янському районі столиці через атаку РФ через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. 

У Дарницькому районі уламки дрона впали на відкритій території, без пожежі. Падіння уламків також зафіксували у Голосіївському районі столиці. 

Загалом наслідки атаки РФ зафіксували на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах столиці, є значні пошкодження житлових будинків.

Автор:
Тетяна Бесараб