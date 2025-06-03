Обстріл Краматорська: пошкоджено газопровід, без газу – тисячі жителів

Внаслідок ворожого обстрілу Краматорська було пошкоджено розподільчий газопровід, що спричинило пожежу та призвело до зупинки газопостачання для майже 3000 абонентів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Обстріл пошкодив газопровід

Унаслідок ворожого обстрілу Краматорська було пошкоджено систему газопостачання міста. Удар спричинив пошкодження розподільчого газопроводу високого тиску, що призвело до загоряння, видимого з різних районів.

Аварійні служби Краматорського управління газового господарства оперативно локалізували надзвичайну ситуацію. Без газопостачання залишилися 2788 абонентів у селищі Ясногірка, а також одне відділення радгоспу "Ясногорівський".

Наразі триває оцінка пошкоджень. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці розпочнуть відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення газопостачання.

Абонентів державного сектору просять перекрити газові крани на приладах, а жителів приватного сектору — перекрити запірний пристрій на вводі газопроводу до будинку.

"Самовільне відновлення газопостачання є порушенням правил безпеки систем газопостачання. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", - наголошують в пресслужбі.

Про запаси газу та дефіцит

Станом на початок травня газосховища заповнені на 18,4%, а в українських ПСГ зберігається 5,7 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу.

Додамо, що Україна взимку може стикнутися з дефіцитом газу через масовані атаки Росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку.