Обсяг інвестицій в єдиного в Україні виробника фурнітури для вікон і дверей сягнув €40 млн

Компанія Аxor Іndustry інвестувала €40 млн у свій завод у Дніпрі протягом 13 років, демонструючи стабільність як у мирний, так і воєнний час. Це єдиний в Україні виробник фурнітури для вікон і дверей та один з найбільших у Східній Європі.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що у 2011-му Аxor побудували завод у Дніпрі — тоді стартові інвестиції склали €25 млн. Попри початок повномасштабної війни, компанія не лише зберегла виробництво, а й продовжила його розвивати, інвестувавши у нові цехи протягом 2022-2023 років. Загальний обсяг інвестицій наразі сягає €40 млн.

Завод має сучасне обладнання, автоматизовані процеси, власні лабораторії якості та екологічно безпечне виробництво. Потужність — 8 млн комплектів фурнітури на рік. Аxor експортує до 27 країн. Для розуміння масштабів — лише одна ділянка штампування виробляє до 30 000 елементів за годину.

Також повідомляється, що завдяки динамічному розвитку, компанія сама проєктує та виготовляє обладнання, яке використовується на її заводі для виробництва фурнітури.

Цікаво, що згідно з даними Опендатабот, до липня 2024 року серед кінцевих бенефіціарів значився підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, один із найбільших забудовників Дніпра. За рік до повномасштабного вторгнення український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів. 23 грудня 2023 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування проти Єрмолаєва "персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів".

Станом на сьогодні бенефіціарами Аxor Іndustry є Башер Мустафа, Башер Хасан, Башер Оан Ірем та Кононенко Софія (дочка Єрмолаєва).

Нагадаємо, Мінекономіки оголосило відкритий конкурс для приватних компаній, які бажають презентувати свої інвестиційні проєкти на міжнародній арені. Переможці конкурсу отримають можливість взяти участь у бізнес-ярмарку в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.