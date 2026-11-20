Оксі Банк припиняє роботу Подільського відділення в Києві через збитковість. Після його закриття в столиці залишиться лише один офіс фінустанови. За дев'ять місяців 2026 року загальна мережа банку скоротилася до 10 відділень.

Як пише Dilo, про це йде мова в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Яке відділення Оксі Банку закриють у Києві

Припинити діяльність вирішили Подільське відділення, розташоване за адресою: вул. Межигірська, 28.

Воно надавало клієнтам банківські та інші фінансові послуги в межах установлених банком лімітів і обмежень.

Після закриття цього офісу в Києві продовжить працювати лише одне відділення Оксі Банку - на вул. Бульварно-Кудрявській, 51/16.

Як скоротилася мережа банку

За підсумками дев'яти місяців 2026 року мережа Оксі Банку зменшилася на одне відділення - до 10 офісів.

Оксі Банк, який раніше працював під назвою банк "Галс", зареєстрували у 1991 році.

За даними Національного банку України, станом на 21 серпня 2026 року найбільшими акціонерами фінустанови були:

Олег Баляш - 63,9612%;

Оксана Баляш - 18,1818%;

Ігор Фісун - 7,2364%;

Володимир Яремцьо - 5,76% (опосередкована участь);

Олександр Архипов - 4,5261%;

Олександр Жук - 0,3345%.

За розміром загальних активів на 1 жовтня 2026 року Оксі Банк посідав 52-ге місце серед 59 українських банків. Його активи становили 1,36 млрд грн.

Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.