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Один із банків України скорочує мережу: у Києві закриють відділення на Подолі
Оксі Банк припиняє роботу Подільського відділення в Києві через збитковість. Після його закриття в столиці залишиться лише один офіс фінустанови. За дев'ять місяців 2026 року загальна мережа банку скоротилася до 10 відділень.
Як пише Dilo, про це йде мова в системі розкриття інформації НКЦПФР.
- Яке відділення Оксі Банку закриють у Києві
Припинити діяльність вирішили Подільське відділення, розташоване за адресою: вул. Межигірська, 28.
Воно надавало клієнтам банківські та інші фінансові послуги в межах установлених банком лімітів і обмежень.
Після закриття цього офісу в Києві продовжить працювати лише одне відділення Оксі Банку - на вул. Бульварно-Кудрявській, 51/16.
- Як скоротилася мережа банку
За підсумками дев'яти місяців 2026 року мережа Оксі Банку зменшилася на одне відділення - до 10 офісів.
Оксі Банк, який раніше працював під назвою банк "Галс", зареєстрували у 1991 році.
За даними Національного банку України, станом на 21 серпня 2026 року найбільшими акціонерами фінустанови були:
- Олег Баляш - 63,9612%;
- Оксана Баляш - 18,1818%;
- Ігор Фісун - 7,2364%;
- Володимир Яремцьо - 5,76% (опосередкована участь);
- Олександр Архипов - 4,5261%;
- Олександр Жук - 0,3345%.
За розміром загальних активів на 1 жовтня 2026 року Оксі Банк посідав 52-ге місце серед 59 українських банків. Його активи становили 1,36 млрд грн.
Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.