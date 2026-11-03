Один із найбільших фондів США Apollo збільшив активи до рекордного $1 трильйона

Американська інвестиційна компанія Apollo Global Management за підсумками третього кварталу залучила 53 мільярди доларів нових коштів. Завдяки цьому загальний обсяг активів під її управлінням збільшився на 18% за рік і досяг рекордних 1,07 трильйона доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Таке зростання підтверджує високий інтерес вкладників до приватного капіталу, кредитування та альтернативних фінансових інструментів. Інвестори активно шукають вищу прибутковість поза межами публічних бірж, попри загальну нестабільність ринків та сумніви щодо справедливої оцінки компаній.

Комісійні прибутки Apollo за квартал зросли на 23% на тлі розширення бізнесу. Скоригований чистий прибуток компанії за квартал, який завершився 30 вересня, склав 2,15 долара на акцію проти 2,14 долара роком раніше. Окрім того, обсяг нових інвестицій та виданих позик підскочив на 52% і склав 114 мільярдів доларів.

Що тисне на показники інвестфонду

Компанія Apollo починала свою діяльність у 1990 році як фонд прямих інвестицій, а згодом суттєво розширила операції у сферах кредитування та страхування.

Попри значний приплив свіжих грошей, інвестори на Волл-стріт дедалі пильніше стежать за ліквідністю таких фондів і можливістю швидко продати складні активи. Генеральний директор компанії Марк Рован уже пообіцяв зробити структуру приватних активів прозорішою.

Водночас за стандартами бухгалтерської звітності GAAP компанія зафіксувала чистий квартальний збиток у розмірі 1,06 мільярда доларів. Цей мінус виник через переоцінку вартості активів за високих відсоткових ставок. Загалом акції Apollo втратили 17,5% вартості у 2026 році на тлі загального падіння котирувань компаній приватного кредитування через хвилю виведення коштів вкладниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple знову стала найдорожчою компанією світу через страх перед штучним інтелектом. Apple повернула собі лідерство за капіталізацією, обійшовши Nvidia, оскільки інвестори обережніше оцінюють технологічні фірми з величезними витратами на ШІ, тоді як виробник iPhone уникає настільки агресивних вкладень.