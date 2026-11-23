Група компаній “Кобзаренко” відкрила в Ковелі Волинської області новий завод із виробництва обладнання для аграріїв. Підприємство облаштували на базі колишнього заводу залізобетонних виробів, який простоював 16 років, інвестувавши в запуск близько 100 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

На новому майданчику налагодили випуск продукції для потреб сільського господарства:

бочок для точного внесення препаратів;

розчинно-заправних станцій;

цистерн для перевезення води та рідких добрив.

Наразі на підприємстві вже працюють близько 40 фахівців, проте штат планують розширювати. Для залучення нових кадрів представники компанії вже ведуть переговори з місцевими технікумами та училищами Ковеля.

За словами Кисилевського, головною перевагою таких занедбаних радянських промзон є наявність підведених інженерних комунікацій. Водночас виробничі корпуси інвестору довелося відбудовувати практично з нуля — за підсумковою вартістю така реконструкція часто дорівнює будівництву нових приміщень.

Для стимулювання подібних проєктів держава застосовує інструменти політики "Зроблено в Україні".

Майже вся лінійка техніки, яку група "Кобзаренко" виробляє на своїх потужностях у Сумській та Волинській областях, включена до державного реєстру компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки.

Раніше повідомлялося, що зупинка всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу "Кернел", припинення закупівлі соняшнику, а також зупинка "Дельта Вілмар Україна" та ОЕЗ "Потоки" посилюють кризу в українській олійно-жировій галузі.