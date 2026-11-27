Київська міська рада надала Київському національному університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для об'єкта незавершеного будівництва на вул. Ярославів Вал, 40.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба вишу.

Земельне питання стосується двох ділянок загальною площею 0,6579 га. Ухвалений документ дозволить університету в майбутньому оформити право постійного користування землею для обслуговування та експлуатації навчальних аудиторій, театру-студії й інших будівель закладу.

У виші зазначають, що ухвалене рішення дає змогу перейти до реалізації стратегічних планів, модернізації матеріально-технічної бази та облаштування сучасного простору для навчання майбутніх фахівців театру, кіно і телебачення.

"Це надзвичайно важливий етап у врегулюванні земельних питань, які понад 30 років залишалися невирішеними, а також у створенні правових передумов для подальшого розвитку інфраструктури університету", — наголосили в пресслужбі закладу.

В адміністрації вишу додають, що попереду — безпосереднє оформлення землевпорядної документації та реалізація планів із оновлення освітнього простору.

Один із найстаріших довгобудів Києва

Недобудований корпус університету імені Карпенка-Карого на Львівській площі є одним із найстаріших довгобудів столиці.

Зведення дев'ятиповерхової будівлі площею близько 10 тис. кв. м за проєктом архітекторів Януша Віга, Анатолія Добровольського та Олега Уманця розпочалося ще у 1976 році. У 1986 році роботи заморозили.

Протягом наступних десятиліть усі спроби відновити будівництво заходили в глухий кут — головною перепоною експерти називали саме неврегульований статус земельних ділянок під об'єктом.

Нагадаємо, Жовтневий палац у Києві, на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1, повернуть державі. Суд вирішив скасувати свідоцтво від 28 березня 2007 року про право власності Федерації профспілок на комплекс будівель загальною площею 17 597,7 кв. м, а також державну реєстрацію права приватної власності на цей об’єкт.