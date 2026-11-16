Одна з країн ЄС більше не надаватиме Україні зброю та фінансову допомогу: причина

Болгарія більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України та не постачатиме Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє ВТА.

Коментуючи новий кредит для України та можливу участь Болгарії як гаранта, він пояснив, що країна зіткнулася з надмірним дефіцитом і має проблеми з резервами. Водночас очільник болгарського уряду наголосив, що не перешкоджатиме іншим державам ЄС надавати Україні фінансову допомогу.

Радев заявив, що Болгарія підтримує всі зусилля заради миру, але особисто не приймає підходу «мир із позиції сили». На його думку, це призводить до більшої кількості жертв, руйнувань і ескалації. Радев також нагадав, що в Україні живе найбільша серед країн ЄС історична болгарська громада, і висловив занепокоєння, що болгари продовжують гинути на війні.

За словами Радева, Болгарія готова обговорювати механізми, які гарантуватимуть, що кошти підуть на гуманітарні потреби, електропостачання та медицину, а не на зброю. Якщо Софія долучиться до надання гарантій, він наполягатиме, щоб кошти спрямовувалися безпосередньо на підтримку болгарської громади, зосередженої у низці регіонів України.

Прем'єр також зазначив, що у 2022−2023 роках болгарські оборонні заводи мали величезні обсяги експорту, але згодом вони поступово знизилися. На думку Радева, це пов'язано зі зміною характеру війни: якщо спочатку був величезний попит на боєприпаси болгарського виробництва, то нині зростає потреба у безпілотниках.

Ще наприкінці жовтня уряд Румена Радева вирішив, що Болгарія більше не фінансуватиме закупівлю летальної зброї для України через Європейський фонд миру, а надаватиме Києву лише невійськову допомогу.

Також Радев заявляв, що країна більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України на 70 млрд євро, про яке просив президент Володимир Зеленський.