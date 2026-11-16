Одна з країн повністю блокує Telegram через загрозу національній безпеці

Влада Йорданії в понеділок, 16 листопада 2026 року, заявила про рішення заблокувати соціальний месенджер Telegram на території королівства через загрози національній безпеці.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

В Управлінні громадської безпеки Йорданії пояснили, що такий крок спрямований на захист суспільства від спроб поширення екстремізму та радикалізації, які загрожують громадській безпеці та національним інтересам відповідно до чинного законодавства країни.

Рішення про блокування ухвалили на тлі низки резонансних безпекових інцидентів у королівстві.

Напад на церкву. Минулого місяця в Йорданії стався напад на храм, унаслідок якого загинули дев'ятеро людей, що спонукало країну завдати авіаударів по сусідній Сирії, де, за даними Аммана, ліквідували 20 бойовиків "Ісламської держави", а трьох нападників у неділю засудили до смертної кари.

Атака в Аммані. 5 листопада влада Йорданії повідомила про загибель одного співробітника сил безпеки та поранення ще одного внаслідок нападу з ножем у столиці, який кваліфікували як терористичний акт.

Йорданія є партнером США у боротьбі з екстремізмом і вважається відносно стабільною державою на Близькому Сході, спецслужби якої раніше неодноразово зривали змови ісламістських бойовиків, зокрема ймовірних прихильників "Ісламської держави".

Протягом багатьох років бойовики цього угруповання використовували створений російським емігрантом Павлом Дуровим месенджер для оприлюднення своїх заяв.

У компанії Telegram на запит журналістів оперативно не відповіли. Сам Дуров перебуває під слідством у кількох державах, зокрема в липні влада РФ заявила про висунення йому звинувачень у сприянні терористичній діяльності, тоді як засновник платформи заперечує будь-які правопорушення та наголошує, що сервіс перевиконує зобов'язання щодо модерації контенту й співпраці з владою у боротьбі зі злочинністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія повністю заблокувала Telegram. Тоді Міністерство освіти Індії офіційно оголосило про зупинення роботи месенджера на території країни до 22 червня 2026 року.