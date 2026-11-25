Вартість російських активів, заморожених Швейцарією, зросла до 8,5 мільярда швейцарських франків (10,2 мільярда доларів), оскільки країна продовжує дотримуватися санкцій Євросоюзу, введених щодо політиків, бізнес-магнатів та компаній, наближених до Кремля.

Як пише Dilo, про повідомляє Bloomberg.

Про зростання суми активів повідомив керівник санкційного напряму Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) Даніель Ебі.

За його словами, нова цифра на 15% перевищує показник квітня 2025 року, коли вона становила 7,4 мільярда франків (8,89 мільярда доларів США), оскільки було конфісковано більше активів, а вартість деяких із цих активів у золоті зросла.

Однак, за його словами, загальна сума активів російського Центробанку знизилася на 9% до 6,8 млрд франків порівняно з 18 місяцями раніше, не тому, що будь-які кошти було розблоковано, а тому, що ці активи знецінилися.

Зазначається, що війна Росії в Україні для Швейцарії ознаменувала відхід від її історичного нейтралітету, оскільки вона вирішила повністю приєднатися до санкцій ЄС, внаслідок чого активи близько 2790 фізичних та юридичних осіб у країні були заморожені.

Заморожені активи РФ

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня 2025 року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагала гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін.

У вересні 2026 року Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру. Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.