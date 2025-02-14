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Офіс президента виправив текст указу про санкції проти Порошенка та Жеваго

Офіс президента виправив текст указу про санкції проти Порошенка та Жеваго
Внесеними змінами виправлені фактологічні помилки. Фото: ОП.

На офіційному сайті президента оновили текст додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти експрезидента Петра Порошенка та чотирьох бізнесменів, затвердженого указом президента Володимира Зеленського.

Про це інформує БізнесЦензор.

Що відомо про помилки в указі

Внесеними змінами виправлені фактологічні помилки, яких припустилися укладачі документа. 

Зокрема, виправлено такі неточності:

  • Ідентифікаційний код Петра Порошенка: у попередній версії документа код складався з 11 цифр замість 10.
Фото 2 — Офіс президента виправив текст указу про санкції проти Порошенка та Жеваго
  • Дата народження бізнесмена Костянтина Жеваго: спочатку була вказана як 7 січня 1957 року, хоча правильна дата — 1974 рік.
Фото 3 — Офіс президента виправив текст указу про санкції проти Порошенка та Жеваго
  • Громадянство Віктора Медведчука: у документі було зазначено, що він має громадянство України, хоча президент Володимир Зеленський позбавив його цього статусу два роки тому.

Про санкції

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.

Зауважимо, Ігор Коломойський наразі перебуває у СІЗО, Віктор Медведчук у Росії, Геннадій Боголюбов незаконно перетнув державний кордон і наразі перебуває у розшуку. А у 2021 році Константин Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

Додамо, Офіс генерального прокурора веде процесуальне керівництво у низці кримінальних справ проти відомих підприємців та колишніх високопосадовців, до яких РНБО застосувала персональні санкції.

Автор:
Ольга Опенько