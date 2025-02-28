Огірки в Україні дешевшають: які ціни

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово знижуватись.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Яка ціна огірків

Огірки наразі продаються за ціною 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що вже сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року.

Причини зниження цін

Ринкові оператори пояснюють зниження цін зростанням пропозиції овочів нового обороту від місцевих господарств. Станом на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.

Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Ціни на овочі

Нагадаємо, в Україні на цьому тижні суттєво подорожчала морква. Натомість ціни на цибулю наближаються до мінімуму за 4 роки.

Додамо, що на початку 2025 рокуціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.