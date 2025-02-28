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Огірки в Україні дешевшають: які ціни
Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово знижуватись.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Яка ціна огірків
Огірки наразі продаються за ціною 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Зазначається, що вже сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року.
Причини зниження цін
- Ринкові оператори пояснюють зниження цін зростанням пропозиції овочів нового обороту від місцевих господарств. Станом на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.
- Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.
Хто є лідерами на ринку огірків
Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).
- Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.
- Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Ціни на овочі
Нагадаємо, в Україні на цьому тижні суттєво подорожчала морква. Натомість ціни на цибулю наближаються до мінімуму за 4 роки.
Додамо, що на початку 2025 рокуціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.
В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.