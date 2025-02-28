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Огірки в Україні дешевшають: які ціни

Огірки в Україні дешевшають: які ціни
Огірки наразі продаються за ціною 80-120 грн/кг.

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово знижуватись. 

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Яка ціна огірків

Огірки наразі продаються за ціною 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що вже сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. 

Причини зниження цін

  • Ринкові оператори пояснюють зниження цін зростанням пропозиції овочів нового обороту від місцевих господарств. Станом на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції. 
  • Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Ціни на овочі 

Нагадаємо, в Україні на цьому тижні суттєво подорожчала морква. Натомість ціни на цибулю наближаються до мінімуму за 4 роки.

Додамо, що на початку 2025 рокуціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися. 

В Україні в грудні минулого року було зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищували 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.

Автор:
Ольга Опенько