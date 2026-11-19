АТ “Укрзалізниця” закликає бізнес активніше використовувати маршрутні відправки для транспортування вантажів. Такий підхід має допомогти скоротити накопичення вагонів на залізничній мережі та збільшити обсяги перевезень через західні прикордонні переходи.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов представив механізми, які компанія використовує для оптимізації вантажопотоків в умовах інфраструктурних обмежень.

За його словами, Укрзалізниця надає перевагу маршрутним перевезенням, оскільки вони дають змогу скоротити кількість операцій із переформування поїздів на сортувальних станціях.

"Це найефективніший спосіб перевезення, який мінімізує переробку поїздів на сортувальних станціях. Таким чином це дасть можливість за короткий час більше перевезти вантажів до західних прикордонних переходів", - зазначив Ткачов.

Які механізми використовує Укрзалізниця

Для покращення організації вантажних перевезень компанія передбачила п'ять основних інструментів:

місячне планування перевезень;

добове планування передачі вантажів через кордон;

контроль за щодобовими обсягами навантаження;

визначення пріоритетності перевезень;

застосування конвенційних заборон.

Пріоритизація охоплює всі етапи логістичного процесу: від погодження місячних планів і формування графіків передачі поїздів через кордон до просування територією України та забезпечення локомотивною тягою.

Які вантажі отримають пріоритет

Укрзалізниця визначила чотири категорії пріоритетності вантажних відправок:

Олія та нафтопродукти. Їх перевезення маршрутами здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1300. Продукція гірничо-металургійного комплексу. Йдеться про вантажі для підприємств ЄС, необхідні для підтримання безперервних виробничих процесів металургійних комбінатів. Інші маршрутні відправки. До цієї категорії належать вантажі, які не потрапляють до перших двох пріоритетних груп. Повагонні відправки. Вони мають найнижчий пріоритет у визначеній системі.

Таким чином, УЗ орієнтується на перевезення великих партій вантажів маршрутними поїздами, а повагонні відправки поступаються їм за черговістю.

Бізнес просить змінити правила для шротів і контейнерної олії

Під час обговорення представники бізнесу запропонували розширити перелік вантажів із підвищеним пріоритетом.

Зокрема, учасники ринку наполягають на включенні шротів до другої категорії. За їхніми словами, стабільність перевезення цієї продукції безпосередньо впливає на роботу олійноекстракційних заводів.

Окрему проблему порушили відправники контейнерних вантажів. Вони звернули увагу, що олія, яку перевозять у контейнерах, не отримує такого самого пріоритету, як інші відправки цієї продукції. Бізнес попросив Укрзалізницю знайти рішення, яке дозволить усунути цю різницю.

Ще одна пропозиція стосувалася організації збірних маршрутів. Ідеться про формування одного маршрутного поїзда з вагонів, завантажених на кількох станціях. Водночас Валерій Ткачов уточнив, що для такого поїзда має бути один відправник.

Про експорт металургійної продукції

Представники бізнесу також виступили за закріплення окремих прикордонних переходів для перевезення продукції гірничо-металургійного комплексу.

Серед запропонованих варіантів - залізничні стики Ізов-Грубешів на кордоні з Польщею та Чоп-Чієрна-над-Тісоу на кордоні зі Словаччиною.

Крім того, учасники наради попросили Укрзалізницю надати дані про пропускну спроможність прикордонних переходів з урахуванням установлених пріоритетів.

У відповідь Валерій Ткачов повідомив, що компанія підготує статистику щодо перевезень пріоритетних вантажів за два періоди: до блокування портів Великої Одеси та після нього.

Раніше повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк планує надати "Укрзалізниці" €100 млн на першочерговий ремонт інфраструктури та локомотивів. Ще близько $100 млн компанія може отримати від Трастового фонду Світового банку на придбання вживаних локомотивів.