OLX Group ("OLX"), світовий лідер цифрових маркетплейсів і дочірня компанія Prosus, оголосила про успішні фінансові результати за перші шість місяців, що завершилися 30 вересня 2026 року.

Реалізація стратегії

Зростання забезпечили категорії "Авто", "Нерухомість" та "Робота", що підтверджує цінність, яку OLX створює для своїх клієнтів. Штучний інтелект посилює наявні переваги, вдосконалюючи продукти OLX у кожній категорії та оптимізуючи операційні процеси. У категорії "Авто" впроваджено автономні ШІ-рішення (agentic AI), що підтримують обидві сторони угоди.

Платформи OLX у категорії "Авто" (Motors) виходять за межі національних ринків: польські дилери тепер отримали доступ до бази автомобілів французької платформи La Centrale.

За перші півроку у складі OLX платформа La Centrale продемонструвала результати, що значно перевищують показники французького ринку вживаних автомобілів. Цьому сприяли інструменти OLX на основі штучного інтелекту (наприклад, Ad2Video), інтеграція з WhatsApp, а також використання даних компанії та спеціалізованих рішень для дилерів.

Штучний інтелект, що допомагає знаходити роботу

У першому півріччі фінансового року дохід в категорії "Робота" зріс на 11% (13%). Функція підбору кандидатів (Matchmaking) на основі штучного інтелекту стала головним платним інструментом для роботодавців: 63% роботодавців позитивно взаємодіють протягом п'яти хвилин після того, як система знаходить відповідність. Враховуючи цей успіх, у другому півріччі 2027 фінансового року OLX планує підвищити якість підбору кандидатів і представити спеціалізовані рішення для пошуку офісних працівників (white-collar). Це дозволить роботодавцям отримувати вищу рентабельність інвестицій (ROI), а компанії – розширити клієнтську базу.

Розвиток в Україні через надання корисних рішень

OLX зміцнив лідерство на українському ринку в категоріях "Товари", "Робота", "Нерухомість" та "Автозапчастини", щомісяця об’єднуючи понад 22 мільйони користувачів. У категорії "Нерухомість" середня кількість активних користувачів за місяць сягнула 5,54 млн, що на 3% більше порівняно з першим півріччям 2025 року. У травні 2026 року OLX Group підтвердила свою відданість українському ринку, запустивши спеціалізовану платформу для нерухомості – Otodim. Відтоді відвідуваність і кількість користувачів платформи постійно зростають, а кількість опублікованих оголошень досягла 200 000.

У категорії "Робота" кількість оголошень для робітничих професій зросла приблизно на третину, до понад 50 000 активних оголошень. Це відображає цінність персоналізованої підтримки корпоративних клієнтів компанії. Категорія "Автозапчастини" зберегла свою позицію найсильнішого бренду в категорії, маючи понад 1,72 мільйона активних оголошень. Категорія "Товари" робить свій внесок в розвиток культури вживаних речей через спеціалізовані заходи та маркетингові проекти, які отримують визнання на ринку.

Провідні інновації в галузі на основі ШІ

OLX продовжує масштабувати інструменти на основі штучного інтелекту, досягаючи суттєвих результатів для клієнтів. Інструмент Ad2Video використовують 87% автодилерів, які придбали преміумпакети, а завдяки функції Matchmaking у категорії Робота 63% роботодавців позитивно взаємодіють із кандидатами протягом перших п’яти хвилин.

OLX також представила DealFinder – помічника, який наразі запрацює у категорії Товари, а згодом буде доступний і в категорії Нерухомість. Працюючи через WhatsApp, він виконує роль персонального агента користувача: за допомогою пошуку за зображенням і голосом допомагає знаходити найвигідніші пропозиції та автоматизує весь процес – від пошуку до переговорів із продавцем.