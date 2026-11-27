Онлайн-ритейлер швидкої моди Shein погодився виплатити 100 мільйонів доларів, щоб врегулювати звинувачення американських регуляторів у введенні покупців в оману. У позові, поданому Федеральною торговою комісією США (FTC) до федерального суду в Каліфорнії, йдеться про неправдиві заяви компанії щодо походження бавовняних тканин, приховування негативних відгуків на сайті та затримки доставки товарів на кілька місяців.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними FTC, незалежні перевірки виявили, що бавовна, яку постачальники Shein видавали за вирощену в США, насправді була зібрана в Китаї.

Крім того, регулятор заявив, що ритейлер порушував обіцянки щодо термінів доставки та майже не допомагав клієнтам у вирішенні проблем — станом на вересень 2025 року компанія відправляла до США майже 1 мільйон посилок щодня, проте мала лише п'ятьох операторів служби підтримки для роботи зі скаргами американців і навіть не вказувала на сайті номер телефону для звернень.

У скарзі регулятора також зазначається, що Shein використовував вибіркову модерацію коментарів, миттєво схвалюючи відгуки з високими оцінками, але затримуючи публікацію негативних коментарів із таким самим змістом і незаконно приховуючи відгуки про повернуті товари.

Директор бюро захисту прав споживачів FTC Кріс Муфаррідж зазначив, що компанія приваблювала молодих покупців обіцянками швидкої доставки та перевірених постачальників, але насправді вводила мільйони людей в оману щодо своєї продукції та справжності відгуків.

Реакція Shein та фінансові показники компанії

У межах угоди про виплату штрафу, яку ще має затвердити федеральний суддя, Shein не визнав і не спростував звинувачення регулятора. У компанії заявили, що угода не означає визнання провини, та додали, що вже інвестували в посилення захисту прав споживачів і впровадять додаткові заходи контролю.

Новина з'явилася на тлі публікації фінансового звіту компанії, яка зареєстрована в Сінгапурі та в вересні вийшла на біржу в Гонконгу після невдалих спроб розмістити акції в Лондоні та Нью-Йорку через питання про можливе використання примусової праці в китайському регіоні Сіньцзян.

У третьому кварталі 2026 року виручка Shein скоротилася на 5,9% — до 10,3 мільярда доларів через нові митні збори ЄС на дрібні посилки, тоді як скоригований прибуток зріс на 26,8% — до 790 мільйонів доларів завдяки зменшенню витрат на маркетинг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Shein віддасть 100 мільйонів доларів для врегулювання розслідування скарг покупців у США. Федеральна торгова комісія США отримала понад 12 000 скарг на покупки в Shein через затримки поставок, а сума угоди дорівнює 44% прибутку компанії за другий квартал.