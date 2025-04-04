Оновлено порядок ведення реєстрів ліцензіатів з виробництва спирту, алкоголю, тютюну та пального

Уряд ухвалив постанову, яка визначає порядок ведення єдиних реєстрів ліцензіатів на виробництво та обіг спирту, алкоголю, тютюну та пального. Це включає також реєстрацію місць обігу електронних сигарет і рідин для них.

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Про це інформує Урядовий портал.

Про ліцензії

Суб'єкти господарювання набувають права на здійснення певного виду діяльності з моменту внесення Державною податковою службою відомостей про надану ліцензію до відповідного реєстру ліцензіатів.

Запровадження реєстрів ліцензіатів сприяє прозорості та ефективному контролю в сфері ліцензування підакцизних товарів. Це важливо для забезпечення легальності бізнесу та боротьби з незаконним обігом пального, алкогольних та тютюнових виробів. Постанова уряду дозволяє створити ефективну систему контролю, що забезпечує моніторинг виробництва та обігу ліцензованих товарів з боку податкових органів та громадськості.

Постановою уряд затверджує:

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу алкогольних і тютюнових виробів;

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

Порядки заповнення заяв щодо ліцензій на право виробництва алкогольних, тютюнових виробів та пального, право оптової та роздрібної торгівлі такими виробами;

Порядок заповнення заяв щодо ліцензій на право зберігання пального;

форми витягів з зазначених реєстрів ліцензіатів.

Постановою також скасовано Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на виробництво та обіг пального, затверджений постановою Кабміну від 19 червня 2019 року № 545.

Довідково:

Ліцензія — це офіційний документ, що надає дозвіл на здійснення певного виду господарської діяльності. Вона підтверджує право ліцензіата вести зазначену діяльність протягом визначеного часу, за умови дотримання ліцензійних умов.