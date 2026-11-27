У місті Українка Обухівського району Київської області централізоване опалення може з'явитися не раніше січня 2027 року. Через руйнування Трипільської ТЕС без теплопостачання залишаються 62 житлові будинки. Для відновлення опалення у місті встановлять три блочно-модульні газові котельні.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву заступника голови Київської обласної військової адміністрації Андрія Сташківа в коментарі "Суспільному".

Місто повністю залежало від централізованого теплопостачання Трипільської ТЕС, зруйнованої внаслідок російських атак.

Ще у травні для Українки замовили три блочно-модульні котельні потужністю 7 МВт кожна. Обладнання вже виготовили та доставили до міста. Наразі місцева влада готує майданчики для його встановлення.

Монтаж котелень триватиме до шести тижнів за умови, що безпекова ситуація дозволятиме проводити роботи.

Загальна потужність нових котелень становитиме 21 МВт. За словами Сташківа, цього достатньо для забезпечення міста теплом. Встановлення обладнання також дозволить децентралізувати систему теплопостачання та усунути залежність від одного великого енергетичного об'єкта.

В Українці не застосовуватимуть погодинні відключення світла

До запуску котелень мешканці міста можуть обігрівати оселі електроприладами. Для цього обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не застосовувати в Українці графіки погодинних відключень електроенергії.

Водночас рішення не поширюється на аварійні відключення, спричинені пошкодженням енергетичної інфраструктури.

Через збільшення навантаження на електромережі місцева влада спільно з ДТЕК опрацьовує можливість збільшення кількості аварійних бригад та забезпечення їх додатковим ремонтним обладнанням.

Нагадаємо, у Києві триває будівництво шести об'єктів резервного теплопостачання у зоні Дарницької ТЕЦ. До кінця 2026 року планують забезпечити альтернативним джерелом тепла 80% будинків у зоні обслуговування теплоелектроцентралі.