Дослідження показало: найдорожча оренда в Ужгороді та Чернівцях, найбільше вакансій – у Львові, а найменшу частку зарплати житло забирає в Рівному й Черкасах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на DIM.RIA.

Під час планування вимушеного переїзду українцям доводиться враховувати одразу кілька важливих чинників: безпекову ситуацію, доступність орендованого житла та перспективи працевлаштування. Адже знайти місто, де можна почуватися спокійніше, – лише частина завдання. Не менш важливо розуміти, чи вистачатиме заробітку на щомісячні витрати.

Маркетплейс нерухомості DIM.RIA спільно з платформою пошуку роботи robota.ua дослідили ситуацію на ринках оренди та праці у десяти українських містах. Аналітики порівняли ціни на однокімнатні квартири, кількість актуальних вакансій і рівень заробітних плат, щоб визначити, наскільки фінансово доступним може бути переїзд.

У яких містах оренда обходиться найдорожче

Найвищі ціни на оренду однокімнатного житла серед досліджених міст зафіксували в Ужгороді. Медіанна місячна вартість квартири тут досягає 31 500 грн.

Дещо дешевше житло коштує в інших західних обласних центрах: у Чернівцях оренда становить близько 27 000 грн, в Івано-Франківську – 25 000 грн. У Львові медіанна ціна сягає 22 500 грн, а у Вінниці – 22 000 грн.

Однак висока вартість оренди не завжди компенсується відповідними доходами місцевих жителів. Зокрема, у Чернівцях оплата однокімнатної квартири дорівнює 120% медіанної зарплати, а в Ужгороді – 105%. Це означає, що середнього заробітку в цих містах недостатньо навіть для покриття оренди, не кажучи вже про комунальні послуги, харчування та інші потреби.

Більш доступною ситуація є у Рівному, Черкасах і Хмельницькому. Тут на оренду житла припадає відповідно 53%, 54% та 65% медіанної зарплати. Вартість однокімнатних квартир у цих містах коливається в межах 13 000-16 000 грн на місяць.

Де після переїзду більше шансів знайти роботу

Окрім вартості житла, важливим критерієм вибору міста залишається ситуація на місцевому ринку праці. Особливо це актуально для тих, хто після переїзду планує шукати нову роботу.

За результатами дослідження, найбільше вакансій у п'яти основних професійних напрямах пропонують роботодавці Львова – 6 211. Наступні позиції посідають Вінниця з 2 352 пропозиціями, Черкаси – з 1 858, Чернівці – з 1 770 та Хмельницький – з 1 661 вакансією.

Найменше можливостей серед проаналізованих міст зафіксовано в Ужгороді – 776 вакансій.

Найбільший попит у більшості регіонів мають працівники робітничих професій, спеціалісти з логістики, торгівлі та виробництва, водії, а також адміністративний персонал.

Дані аналітичного інструменту “Прозора Робота” від robota.ua демонструють, що рівень оплати залежить і від обраної сфери діяльності. Наприклад, медіанна зарплата логістів у Львові становить 32 500 грн, а у Вінниці та Черкасах – по 30 000 грн.

В Ужгороді найбільші зарплатні показники зафіксовані у виробничій та інженерній сферах – медіанний дохід тут сягає 39 100 грн. Водночас кількість вакансій за цими напрямами обмежена – лише 155.

Таким чином, орієнтуватися виключно на розмір зарплати під час вибору міста для переїзду не варто. Важливо зіставляти потенційний дохід із кількістю доступних робочих місць і вартістю оренди.

Чи можуть невеликі міста стати вигіднішою альтернативою

Під час пошуку нового місця проживання варто звертати увагу не лише на великі обласні центри. Населені пункти поблизу Львова, Тернополя, Вінниці чи Луцька також можуть бути перспективним варіантом для тимчасового переїзду.

Основна перевага менших міст і передмість – можливість знайти житло за нижчою ціною. Водночас економія на оренді може супроводжуватися обмеженим вибором вакансій і нижчим рівнем заробітків.

Тому перед ухваленням рішення важливо заздалегідь оцінити ситуацію з працевлаштуванням, перевірити транспортне сполучення та з'ясувати, наскільки зручно буде регулярно діставатися до найближчого великого міста.

Особливо привабливими такі локації можуть бути для людей із дистанційною роботою. Якщо є стабільне джерело доходу, місце проживання можна обирати з огляду на вартість житла, побутові умови та безпекові чинники, не прив'язуючись до місцевої кількості вакансій.

Ще однією можливістю залишається сезонна зайнятість у туристичних регіонах. У періоди активного туристичного сезону там зростає попит на працівників готелів, закладів харчування та інших підприємств сфери обслуговування.

Під час пошуку житла важлива не лише вартість

Попри значний попит на орендоване житло, в Україні є власники нерухомості, які готові йти назустріч людям, змушеним залишити свої домівки через війну.

У соціальних мережах регулярно з'являються розповіді про орендодавців, які тривалий час не змінюють вартість проживання, здають помешкання за символічну плату або взагалі безкоштовно надають прихисток родинам переселенців.

Саме тому під час пошуку нового житла не варто обмежуватися стандартними оголошеннями про оренду квартир. Альтернативою можуть стати кімнати або частини приватних будинків, житло в передмісті, пропозиції безпосередньо від власників, а також місцеві спільноти взаємодопомоги.

Вибір міста для переїзду – це завжди пошук балансу між безпекою, фінансовими можливостями та перспективами роботи. Іноді менш популярний напрямок або невеликий населений пункт може виявитися значно комфортнішим рішенням, ніж місто з високими зарплатами, але надто дорогим житлом.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року конкуренція між охочими орендувати житло в Україні суттєво посилилася. Найбільше зросла кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду однокімнатних квартир. Водночас збільшився інтерес і до оренди будинків. На ринку купівлі нерухомості зміни були менш помітними, хоча в окремих областях також зафіксували зростання активності.