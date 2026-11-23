Кредитний портфель аграрного бізнесу Ощадбанку за дев'ять місяців 2026 року зріс на 24,3% — до 18,74 млрд грн. За цей період банк видав агропідприємствам 9,83 млрд грн нових кредитів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

На що аграрії беруть кредити

Станом на 30 вересня агросектор формував 52,4% кредитного портфеля мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) Ощадбанку.

Майже половина агрокредитного портфеля — 9,07 млрд грн — припадала на позики за партнерськими програмами. За ними підприємства можуть отримати кошти на придбання насіння, добрив, засобів захисту рослин, сільськогосподарської техніки та обладнання, а також на інвестиційні проєкти.

"Агросектор формує понад половину кредитного портфеля ММСБ банку, і ми послідовно розвиваємо його фінансування. За дев’ять місяців цього року ми надали агропідприємствам майже 10 млрд грн нового фінансування, а кредитний портфель галузі зріс майже на чверть від початку року", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

Загалом кредитний портфель ММСБ Ощадбанку від початку 2026 року зріс на 24% і станом на 30 вересня становив 37,5 млрд грн. Обсяг нових кредитів, наданих підприємцям цього сегмента за дев’ять місяців, збільшився на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у листопаді Ощадбанк та Європейський інвестиційний фонд підписали угоду про портфельну гарантію на €71,4 млн для кредитування українського малого та середнього бізнесу. ЄІФ покриватиме 70% кредитного портфеля, а за умови достатнього попиту його обсяг можуть збільшити до €143 млн.