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У відділеннях Ощадбанку розпочався прийом заявок на виплату "Зимової єПідтримки"

1000 гривень від Зеленського
Ощадбанк розпочав прийом заявок на виплату 1000 гривень від Зеленського

У мережі відділень Ощадбанку стартував прийом заявок на отримання грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Це ініціатива для підтримки соціально вразливих категорій громадян України в зимовий період.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Хто має право на виплату

Програмою можуть скористатися такі категорії клієнтів:

  • Особи віком від 65 років, які не користуються застосунком "Дія";
  • Громадяни, які відмовилися від РНОКПП (ідентифікаційного коду) з релігійних міркувань;
  • Опікуни/піклувальники дітей до 18 років – для отримання виплат на дітей;
  • Батьки, у яких через зміну прізвища в "Дії" не відображаються свідоцтва про народження дітей.

Як отримати допомогу

Для оформлення картки "Національний кешбек" потрібно звернутися до відділення Ощадбанку та надати необхідні документи:

  • паспорт та РНОКПП (або паспорт із позначкою про відмову від коду);
  • свідоцтво про народження дитини та, за потреби, документи про опіку (для опікунів);
  • документ, який підтверджує зміну прізвища (для батьків, у яких не відображаються документи в "Дії").

Після подання заявки Ощадбанк перевіряє, чи клієнт не отримував виплату раніше. У разі успішної перевірки відкривається рахунок, а кошти зараховуються протягом 10 днів.

Нагадаємо, отримані гроші можна використати лише на визначені категорії товарів і послуг, зокрема:

  • оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;
  • придбання книг, друкованої продукції, ліків та медичних виробів українського виробництва;
  • благодійність, донати на ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Кошти доступні для використання як онлайн, так і офлайн, але їх не можна зняти готівкою або переказати на інші картки.

Повідомляється, що заявки на виплату можна подати в Ощадбанку до 28 лютого 2025 року, а витратити отримані кошти – до 31 грудня 2025 року (для коштів, зарахованих через банки-партнери) або до 28 лютого 2025 року (для виплат через "Укрпошту").

Деталі про участь у програмі та перелік торгових точок, де можна використати кошти, доступні на сайті: https://1000.me.gov.ua/perelik-prodavtsiv.

Українці подали понад 6 млн заявок на виплату 1000 гривень через "Дію"

Як повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, від старту програми "Зимова єПідтримка" станом на 10 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок — виплати на дітей.

З них 67% користувачів — жінки, 33% — чоловіки.

Свириденко нагадала, що минулого тижня до програми також долучилась "Укрпошта".

"Близько двох мільйонів громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через поштового оператора, зможуть оформити допомогу у день виплат", - зазначила вона.

Автор:
Тетяна Гойденко