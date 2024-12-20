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У відділеннях Ощадбанку розпочався прийом заявок на виплату "Зимової єПідтримки"
У мережі відділень Ощадбанку стартував прийом заявок на отримання грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Це ініціатива для підтримки соціально вразливих категорій громадян України в зимовий період.
Про це повідомили в пресслужбі банку.
Хто має право на виплату
Програмою можуть скористатися такі категорії клієнтів:
- Особи віком від 65 років, які не користуються застосунком "Дія";
- Громадяни, які відмовилися від РНОКПП (ідентифікаційного коду) з релігійних міркувань;
- Опікуни/піклувальники дітей до 18 років – для отримання виплат на дітей;
- Батьки, у яких через зміну прізвища в "Дії" не відображаються свідоцтва про народження дітей.
Як отримати допомогу
Для оформлення картки "Національний кешбек" потрібно звернутися до відділення Ощадбанку та надати необхідні документи:
- паспорт та РНОКПП (або паспорт із позначкою про відмову від коду);
- свідоцтво про народження дитини та, за потреби, документи про опіку (для опікунів);
- документ, який підтверджує зміну прізвища (для батьків, у яких не відображаються документи в "Дії").
Після подання заявки Ощадбанк перевіряє, чи клієнт не отримував виплату раніше. У разі успішної перевірки відкривається рахунок, а кошти зараховуються протягом 10 днів.
Нагадаємо, отримані гроші можна використати лише на визначені категорії товарів і послуг, зокрема:
- оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;
- придбання книг, друкованої продукції, ліків та медичних виробів українського виробництва;
- благодійність, донати на ЗСУ або купівлю військових облігацій.
Кошти доступні для використання як онлайн, так і офлайн, але їх не можна зняти готівкою або переказати на інші картки.
Повідомляється, що заявки на виплату можна подати в Ощадбанку до 28 лютого 2025 року, а витратити отримані кошти – до 31 грудня 2025 року (для коштів, зарахованих через банки-партнери) або до 28 лютого 2025 року (для виплат через "Укрпошту").
Деталі про участь у програмі та перелік торгових точок, де можна використати кошти, доступні на сайті: https://1000.me.gov.ua/perelik-prodavtsiv.
Українці подали понад 6 млн заявок на виплату 1000 гривень через "Дію"
Як повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, від старту програми "Зимова єПідтримка" станом на 10 грудня українці подали вже понад 6 мільйонів заявок на отримання виплати 1000 грн через застосунок "Дія". З них майже 1,6 млн заявок — виплати на дітей.
З них 67% користувачів — жінки, 33% — чоловіки.
Свириденко нагадала, що минулого тижня до програми також долучилась "Укрпошта".
"Близько двох мільйонів громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через поштового оператора, зможуть оформити допомогу у день виплат", - зазначила вона.