Ощадбанк зареєстрував арешт на активи РФ у Франції на 87 млн євро

Державний Ощадбанк зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму близько 87 млн євро як частину компенсації за втрачені активи в Криму.

Про це повідомила пресслужба банку.

Раніше Франція визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом АТ "Ощадбанк" до РФ на суму понад 1,11 млрд доларів США, що стосувалось компенсації збитків, які фінустанова зазнала внаслідок незаконної експропріації Росією активів банку в Криму.

Зазначається, що згідно з французьким законодавством Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна.

Як наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, арешт російських активів є частиною багаторічної системної роботи, яка ведеться в низці юрисдикцій.

"Ми були першою державною компанією, яка отримала арбітражне рішення про компенсацію збитків у зв’язку з незаконною експропріацію Росією української власності в Криму. Робитимемо все від нас залежне, аби продовжити першість й у стягненні заарештованого майна, спираючись в цьому на високопрофесійну команду банку, і на залучених провідних міжнародних юридичних радників", – підкреслив Наумов.

"Весь наш попередній досвід судових процесів з Росією за цим кейсом свідчить, що й це рішення не буде виконано добровільно, і що на Ощадбанк очікує довга боротьба за реалізацію цих активів. Але ми вміємо працювати "в довгу". Впевнені, що справедливість має перемогти", – зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

Раніше Верховний суд Нідерландів підтвердив арбітражні рішення, що встановлюють незаконну експропріацію Росією активів ПриватБанку в Криму.

Нагадаємо, "Нафтогазу" вдалося отримати у Паризькому суді дозвіл на примусове виконання рішення щодо відшкодування збитків, завданих незаконним використанням активів компанії у Криму у $5 млрд. Цей процес тягнеться з 2016 року.