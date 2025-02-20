Ощадбанк заробив рекордні 18,7 млрд грн у 2024 році та сплатить 12,2 млрд грн до бюджету

Ощадбанк завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування у 18,7 млрд грн. Це майже вдвічі перевищує показник 2023 року (9,3 млрд грн) і свідчить про значне покращення фінансових результатів державної установи.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Очікується, що до державного бюджету за підсумками року банк перерахує 12,2 млрд грн у вигляді податку на прибуток (9,9 млрд грн) та дивідендів (2,3 млрд грн). Це на 5,8 млрд грн більше, ніж за 2023 рік.

Що вплинуло на зростання прибутків банку

Зростання ефективності Ощадбанку стало можливим завдяки збільшенню валюти балансу, активному кредитуванню та роботі з проблемною заборгованістю.

Чистий кредитний портфель банку зріс на 22 млрд грн (+25%), перевищивши 111 млрд грн. Основними драйверами стали кредитування бізнесу (+15,9 млрд грн) та фізичних осіб (+6,1 млрд грн).

Ощадбанк також посилив підтримку держави через вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Портфель державних боргових паперів банку збільшився на 72,8 млрд грн (+68%), а загальна сума придбаних ОВДП у 2024 році склала 120 млрд грн. Завдяки цьому частка Ощаду на ринку ОВДП зросла з 16,3% до 20,3%, а його внесок у загальний приріст облігацій по банківській системі досяг 32%.

Загальна сума податків, зборів та дивідендів, сплачених банком у 2024 році, сягнула рекордних 17,2 млрд грн, що втричі більше, ніж у 2023 році.

"Запевняю, що і в 2025 році Ощад продовжуватиме наполегливо працювати над збільшенням перерахувань до бюджету оборони країни. В цьому нам неодмінно допоможе нова стратегічна програма, затверджена наглядової радою наприкінці 2024 року", – заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Нагадаємо, у 2023 році Кабінет міністрів призначив незалежними членами наглядової ради Ощадбанку Хуана Енріке Переса Калота, Антона Пятигіна, Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі та Володимира Лавренчука.