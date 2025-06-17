Ощадбанк збільшив кредитний ліміт OKKO Group до 2,85 млрд грн

Ощадбанк підвищив обсяг кредитування для OKKO Group майже вдвічі — з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Кошти надані строком на два роки й спрямовані на оптимізацію операційної діяльності компанії, включно із закупівлею пального та розвитком мережі АЗК, яка вже налічує 410 заправних комплексів по всій Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Фінансова підтримка Ощаду для OKKO

Ощадбанк майже вдвічі збільшив кредитний ліміт для OKKO Group — з 1,5 млрд до 2,85 млрд грн. Нова угода укладена строком на два роки.

Розширення фінансування дозволить компанії ефективніше управляти операційними витратами, зокрема у сфері формування запасів пального, що є актуальним у зв’язку з динамікою ринку та планами щодо подальшого розширення мережі автозаправних комплексів під брендом ОККО. Сьогодні ця мережа налічує 410 АЗК по всій Україні, і компанія зберігає лідерство на ринку роздрібного продажу пального, маючи амбітні плани подальшого розвитку.

Співпраця Ощадбанку з OKKO Group розпочалася ще у 2016 році, однак справжнє стратегічне значення вона набула після початку повномасштабної війни. У березні 2022 року, коли через обстріли та зміну логістичних маршрутів країна опинилася в умовах паливної кризи, більшість банків припинили фінансування бізнесу. У цей період Ощад надав одній з компаній групи овердрафт у розмірі 500 млн грн — найоперативніший фінансовий інструмент, який дозволив швидко імпортувати додаткові обсяги пального, наголошує пресслужба.

Вже у вересні 2022 року загальна сума фінансування обігового капіталу від Ощаду для OKKO Group досягла 1,5 млрд грн, а сьогодні — майже подвоїлася.

Ринок пального в Україні продовжує адаптуватися до викликів воєнного часу, змін у логістиці та структурі імпорту. У таких умовах він потребує стабільного фінансування для збереження конкурентоспроможності. Ощадбанк відзначає, що довіра з боку OKKO Group — одного з ключових імпортерів пального у 2024 році — є важливим фактором, наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Попри складну економічну ситуацію та загрози інфраструктурі, OKKO продовжує розвиватися, створювати робочі місця, підтримувати державу податками та донатами на ЗСУ. Розширення співпраці з Ощадом надає компанії більше інвестиційної гнучкості та можливостей для оперативного фінансування, що підсилює ефективність партнерства між державним і приватним сектором, коментує Назар Купибіда, віцепрезидент ОККО з фінансів.

Довідково:

OKKO Group — це всеукраїнський холдинг з різноманітними бізнес-напрямками, який працює у сферах виробництва, торгівлі, будівництва, агропромислового комплексу, енергетики, курортного бізнесу, сервісів та інших послуг. Головним активом групи є мережа автозаправних комплексів ОККО. До структури компанії входять заклади харчування для мандрівників, стаціонарні та мобільні лабораторії для контролю якості нафтопродуктів, а також різні супутні сервіси. Підрозділи мережі реалізують товари через магазини на АЗК, займаються гуртовим і роздрібним продажем нафтопродуктів та надають послуги експертизи пального.