Третю чергу автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка планують завершити до кінця 2027 року в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про ділянку завдовжки 13,84 км на Дніпропетровщині.

Як пише Dilo, про це повідомив голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Ігор Молоток.

Що саме планують збудувати

За його словами, підрядник має добудувати ділянку завдовжки 13,84 км — від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Цей відрізок з'єднає вже збудовані частини дороги: чотирисмугову бетонну трасу на Полтавщині (у напрямку Решетилівки) та ділянку від Дніпра до каналу "Дніпро – Донбас", яку відкрили для руху у 2022 році. Роботи на фінальній ділянці розпочали у 2021 році та відновили влітку 2026 року..

Голова підкомітету наголосив, що дорога забезпечує транспортне сполучення з Дніпропетровською, Запорізькою та Донецькою областями.

"Це важлива транспортна артерія як для Сил оборони, так і для підприємств, аграріїв та цивільних перевезень", — написав Молоток.

21 листопада Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області оголосила тендер на на завершення будівництва третьої черги автомобільної дороги Н-31. Очікувана вартість становить 10,58 млрд грн без ПДВ.

Гроші на будівництво виділяють за бюджетною програмою 3101150 Міністерства розвитку громад та територій України в межах інструменту підтримки від Євросоюзу Ukraine Facility.

"Проведення тендеру на добудову траси викликане необхідністю коригування проєкту, оскільки за останні шість з половиною років зазнали змін нормативна база та система ціноутворення, а також відбулося уточнення деяких технічних рішень. Реалізація проєкту базується на цільовому фінансуванні міжнародних партнерів України та, відповідно, не впливає на видатки державного бюджету", — пояснив народний депутат.

Нагадаємо, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило тендер на добудову автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка.