OTP Leasing у партнерстві з IFC оголошує про старт програми фінансування: 10% кешбеку на агротехніку та гібридних/електро авто для українського бізнесу

OTP Leasing, найбільша лізингова компанія в Україні, у стратегічному партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), розпочинає реалізацію нової програми фінансової підтримки українських компаній. Програма має на меті спростити доступ підприємств до сучасної техніки та стимулювати перехід до більш екологічних та енергоефективних рішень.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

У рамках програми учасники мають можливість не лише оновити свій автопарк або сільськогосподарську техніку, а й отримати грантову компенсацію у розмірі 10% від суми фінансування. Це суттєва підтримка для бізнесу, який прагне зростання, модернізації та відповідності європейським стандартам сталого розвитку.

Що включає програма?

1. Автомобільна техніка:

Гібридні автомобілі (HEV).

М’які гібриди (MHEV).

Плагін-гібриди (PHEV).

Повністю електричні авто (BEV).

Це чудова можливість для бізнесу перейти на більш екологічний транспорт, скоротивши витрати на пальне та обслуговування, і одночасно отримати часткову компенсацію витрат через кешбек.

2. Сільськогосподарська техніка:

Обприскувачі.

Сівалки.

Культиватори та інше спеціалізоване обладнання.

Рефрижиратори.

Підприємства аграрного сектору можуть оновити техніку за вигідними умовами, що дозволить покращити ефективність виробничих процесів та знизити витрати.

Переваги програми:

10% кешбек — реальне зниження вартості техніки завдяки грантовій компенсації.

Прозора та зручна процедура — OTP Leasing забезпечує повний супровід клієнта: від вибору техніки до отримання компенсації.

Інноваційність та відповідність стандартам ESG — програма відповідає ключовим критеріям сталого розвитку (Environmental, Social, Governance).

Підтримка малого, середнього та великого бізнесу — незалежно від масштабів компанії, кожен учасник отримає однаково високий рівень обслуговування.

Підвищення конкурентоспроможності бізнесу — сучасна техніка дає змогу ефективніше працювати, економити ресурси і демонструвати прогресивність компанії партнерам і клієнтам.

Як це працює?

Клієнт звертається до OTP Leasing з наміром придбати техніку. Разом з менеджером підбирає відповідну техніку, що відповідає умовам програми. Оформлюється лізингова угода. Після виконання всіх вимог — клієнт отримує грантову компенсацію у вигляді кешбеку 10%.

Це — не лише фінансова підтримка, а й інвестиція у довгострокову ефективність та відповідальне майбутнє українського бізнесу.

Детальні умови програми запосиланнями: