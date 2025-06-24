Пацієнти більше не платять "за повітря": у МОЗ відзвітували про зниження цін на ліки

Міністерство охорони здоров'я України активно впроваджує реформу фармацевтичного ринку. За чотири місяці вдалося запустили нові ліміти націнок та призупинити дію маркетингових угод між виробниками та аптечними мережами.

Про це пише заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов у Facebook.

"Що змінилося: аптекам заборонено накручувати приховані % за "вигідне розміщення" бренду на полиці… Ціна в чеку стає чеснішою — менше платиш "за повітря", більше економиш на курсі лікування", – зазначив він.

Адаманов додав, що також було створено Національний каталог цін, і тепер кожен виробник чи імпортер публікує свою відпускну ціну, а аптека не має права продати дорожче за ліміт. Відповідно, пацієнт може перевірити "правильну" ціну онлайн й не переплачувати.

Крім того, запущено механізм реферування "ЄС-8", який встановлює граничну ціну на основі вартості препарату у восьми країнах Європейського Союзу.

"Що змінилося: беремо ціни восьми країн ЄС і встановлюємо українську стелю; уже багато позицій пройшли таку "тарифну дієту". Що це дає пацієнту: ліки коштують не більше, ніж у Варшаві чи Вільнюсі", – пояснив заступник голови МОЗ.

За його словами, дев’ять українських виробників добровільно зрізали прайси на третину - перші 100 найпопулярніших вітчизняних препаратів здешевшали на 30%.

Адаманов також додав, що новий перелік із препаратів, які користуються найбільшою популярність, складається із 273 позицій.

"Що змінилося: до реформи підключилися ще 26 компаній; середнє падіння цін — 16 %, і цей процес триває хвилями. Що це дає пацієнту: ефект масштабу — дедалі більше позицій на полицях із поміткою "дешевше, бо реформа", а не "акція до п’ятниці", – заявив він.

Нагадаємо, реформа фармацевтичного ринку розпочалась у відповідь на системні проблеми з формуванням цін на лікарські засоби в Україні. Поштовхом стало рішення Ради національної безпеки і оборони, введене в дію указом президента 30 грудня 2023 року, яким уряду доручили забезпечити доступність ліків для населення.

У січні 2024 року МОЗ спільно з Мінекономіки презентували комплекс заходів, покликаних стабілізувати ціни на ліки та запобігти зловживанням у сфері аптечної торгівлі.

У лютому було досягнуто домовленості про добровільне зниження цін на 100 найпопулярніших вітчизняних препаратів. У березні стартувало впровадження Національного каталогу цін, а вже у квітні Держпродспоживслужба почала перевірки аптечних закладів на предмет дотримання нових правил ціноутворення.

Крім перегляду цін, виробники підтримують запропоновану МОЗ компромісну модель регулювання: маркетинг на безрецептурні препарати в обсязі до 20% від продажів і 3% компенсації аптекам за управління залишками рецептурних ліків. Учасники ринку зазначають, що такий підхід дозволить зберегти рентабельність бізнесу і водночас знизить фінансове навантаження на пацієнтів.