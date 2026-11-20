Все більше регіонів Росії вводять обмеження на продаж бензину та дизельного палива на АЗС у зв’язку з новою хвилею українських атак на нафтопереробні заводи.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За даними джерел у галузі, з кінця жовтня через удари російські НПЗ скоротили обсяги переробки нафти на на 45%.

Зниження обсягів переробки може також вплинути на постачання на світові ринки та обмежити здатність РФ виконати угоду про експорт дизельного палива до США та інших країн.

Reuters зауважує, що тимчасово анексований Росією український півострів Крим виявився одним із найбільш постраждалих регіонів. Там вже запровадили нормування палива ще до того, як Україна завдала цього тижня серію ударів, внаслідок яких було виведено з ладу ділянку автомобільної дороги на Кримському мосту.

Окупаційна влада Криму ще з 10 листопада обмежила на низці АЗС продаж бензину одним повним баком і 20 літрами в каністрах, щоб уникнути утворенню черг і дефіциту пального.

Після атак на Кримський міст в окупованому Севастополі місцеві жителі почали масово скуповувати пальне через страх перебоїв із логістикою, що спричинило величезні черги на автозаправках.

Також у місті Томськ у Сибірі з минулого тижня обмежило продаж бензину та дизельного палива до 30 та 50 літрів відповідно.

19 листопада місто Пенза, розташоване за 770 км на південний схід від Москви, обмежило продаж бензину до 50 літрів, а дизельного палива – до 200 літрів на один транспортний засіб. Принаймні ще шість інших регіонів запровадили обмеження на початку листопада.

Де ще в Росії обмежили продаж пального

Наразі ліміти на відпуск пального діють у Москві та Московській області, Ленінградській, Карелії, Архангельській, Тамбовській і Нижегородській областях, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, Томській і Новосибірській, Пензенській областях.

Зазвичай водіям дозволяють купувати 30–50 літрів бензину та 50–100 літрів дизеля. У низці цих регіонів також заборонили продавати пальне в каністри.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.