В окупованому Севастополі запровадили суворі ліміти на продаж бензину після атак на Кримський міст. Місцеві жителі почали масово скуповувати пальне через страх перебоїв із логістикою, що спричинило величезні черги на автозаправках.

Як пише Dilo, про нові правила повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

20 літрів в одні руки

Нові обмеження почали діяти з опівночі на автозаправках місцевих мереж "Атан" і "ТЕС". Згідно з рішенням окупаційної влади, за один візит на АЗС водій може заправити повний бак автомобіля та придбати додатково не більше 20 літрів бензину в каністрах.

Окупаційна адміністрація пояснює запровадження лімітів спробою забезпечити рівний доступ до пального для всіх мешканців та зупинити його масове скуповування окремими водіями. Развожаєв також поскаржився, що раніше деякі люди самостійно завозили на півострів через міст по 100–200 літрів бензину власним транспортом.

Чому на кримських заправках утворилися черги

За даними OSINT-проєкту Exilenova+, ажіотаж на заправках спровокували удари по Кримському мосту. Побоюючись зупинки постачання нафтопродуктів через порушення транспортної логістики, мешканці Севастополя кинулися робити запаси.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, окремі водії скуповували за один раз по 200–500 літрів пального. Через таке масове вигрібання ресурсу на АЗС утворилися кілометрові черги, а решта автомобілістів залишилися без можливості вчасно заправити свої машини.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка до цього отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це була друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

The Times із посиланням на українські джерела, зокрема офіцера, причетного до планування операції, писав, що для ударів по Кримському мосту Україна вперше використала власну систему наведення ракет без використання супутникового зв'язку Starlink та його військової версії Starshield власника SpaceX Ілона Маска.