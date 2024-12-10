"Паралель" може купити мережу АЗС колишнього мера Харкова, — джерела

Кілька незалежних джерел на ринку пального на умовах анонімності повідомили Delo.ua, що мережа АЗС "Паралель" веде перемовини про купівлю мережі АЗС OVIS, яка належить колишньому міському голові Харкова Володимиру Шумілкіну.

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"Мережа "Паралель" хоче посилити свої позиції в Харківському регіоні й веде перемовини про купівлю OVIS", — сказав один з учасників ринку.

За його словами, перевагою мережі OVIS є велика кількість АЗС в місті Харків. Співрозмовник зауважив, що за його оцінкою до повномасштабної війни мережа могла коштувати близько $20 млн. Проте зараз мережу ймовірно продадуть з "дисконтом". При цьому ціна та умови продажу можуть стати предметом суперечок між учасниками угоди.

Інший учасник ринку підтвердив, що мережа "Паралель" зробила пропозицію власникам мережі OVIS.

"Наскільки мені відомо, власники OVIS вже отримали завдаток. Залишилося отримати дозвіл на концентрацію в Антимонопольному комітеті", — сказав співрозмовник.

Водночас керівник мережі OVIS Галина Кожаріна в коментарі Delo.ua сказала, що чутки про перемовини не відповідають дійсності. Однак раніше мережа "АЗС" придбала мережу MOTTO і в процесі ухвалення угоди сторони також заперечували, що такі перемовини йдуть. Крім цього за інформацією учасників ринку "Паралель" також опосередковано контролює мережу АЗС "Прайм".

За інформацією на офіційному сайті мережа АЗС OVIS налічує 40 АЗК, основна частина яких знаходиться в Харкові та Харківській області. Основним власником мережі(83%) за даними Youcontrol є Володимир Шумілкін, який з 2002 по 2006 рік був Харківським міським головою. За даними Opendatabot у 2023 році ТОВ "Овіс", яка контролює мережу отримала дохід у розмірі 17,9 млн гривень та збиток у розмірі 15,4 млн гривень, активи компані станом на кінець 2023 року складали 105 млн гривень.

Мережа "Паралель" була заснована як частина холдингу СКМ Ріната Ахметова, але після 2020 року мережу придбав бізнесмен Олександр Дубінін. Після покупки, група зберегла 22 АЗС, зосереджені переважно у Дніпропетровській, Одеській, Київській та частині підконтрольної Україні території Донецької та Запорізької областей.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив Delo.ua, що мережа OVIS зараз знаходиться в досить скрутному стані головним чином через брак персоналу.

"Там реалізації пального майже нема. Об'єкти просто зачиняються, бо там нема кому працювати. Ситуація там дуже важка. Я знаю, що OVIS давно розглядав таку можливість тож це закономірний результат" — сказав Куюн.

За його словами в мережі OVIS є досить хороші АЗК у Харкові та хороша репутація, оскільки мережа одною з перших почала постачати високоякісне пальне з Литви та є партнером Мажекяйського НПЗ, який належить Orlen Lietuva. За оцінкою експерта кожна АЗС можна оцінювати в межах $300-400 тис. При цьому варто враховувати, що Харків є досить ризиковим регіоном.

В мережі АЗС "Паралель" на момент публікації матеріалу не прокоментували угоду.