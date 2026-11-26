Антимонопольні органи ЄС та Великої Британії оштрафували трьох найбільших світових виробників ароматизаторів — DSM-Firmenich, Givaudan та International Flavors & Fragrances — приблизно на 630 мільйонів доларів за участь у картельній змові.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Європейська комісія призначила компаніям штраф на загальну суму 472 мільйони євро (близько 517,5 мільйона доларів), а британське Управління з питань конкуренції та ринків стягнуло ще 85,2 мільйона фунтів стерлінгів (111,7 мільйона доларів).

За висновками регулятора ЄС, порушення тривали з 2019 до 2023 року та припинилися лише після раптових перевірок в офісах компаній, які обмінювалися комерційно чутливою інформацією про ціни й відносини з Unilever, а Givaudan та International Flavors & Fragrances також ділилися даними щодо своїх підрозділів споживчої та елітної парфумерії.

Деталі змови та реакція компаній на штрафи

У Єврокомісії пояснили, що ароматизатори є ключовим компонентом засобів особистої гігієни та мийних засобів, а картельні угоди в цій галузі зрештою призводять до вищих цін і меншого вибору для споживачів.

Згідно з розслідуванням, компанії узгоджували підвищення цін, тактику цінових переговорів, можливу енергетичну надбавку та реагування на запити Unilever щодо прозорості складу ароматизаторів і вартості інгредієнтів, а також домовилися не переманювати одна в одної працівників, які працюють із Unilever.

Найбільший штраф у ЄС отримала швейцарська компанія Givaudan — близько 252,4 мільйона євро, проте регулятор зменшив загальний розмір стягнень для всіх фігурантів завдяки їхній співпраці зі слідством і визнанню участі в картелі.

У нью-йоркській компанії International Flavors & Fragrances заявили, що взяли на себе відповідальність за неналежну поведінку окремих співробітників, які вже не працюють у компанії, а амстердамська DSM-Firmenich і швейцарська Givaudan підтвердили повну співпрацю та врегулювання претензій обох регуляторів, тоді як у Unilever відмовилися коментувати провадження, наголосивши на очікуванні дотримання правил і захисту конфіденційності з боку бізнес-партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти Coca-Cola через підозри у штучному поділі ринків ЄС. Регулятор перевіряє, чи не зловживала компанія Coca-Cola Europacific Partners панівним становищем на ринку, перешкоджаючи торговельним мережам укладати вигідніші угоди.