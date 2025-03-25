Парламент ухвалив закон, який пришвидшує будівництво базових станцій

Народні обранці у другому читанні підтримали законопроєкт № 9549. Мобільні оператори вдвічі швидше отримуватимуть землю в оренду, щоб будувати мережі й забезпечувати українців якісним мобільним звʼязком та інтернетом. Раніше процес тривав пів року — уже скоро буде три місяці.

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Про це повідомило Міністерство цифрової трасформації України.

Ініціатором законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури" виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За інформацією відомства, завдяки закону жителі віддалених районів отримають стабільний мобільний звʼязок та інтернет. Також збільшиться покриття 4G вздовж автодоріг — мобільний інтернет стабільно працюватиме протягом усього шляху.

Крім того, пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях. Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових. Тепер оператори зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і повертати зв’язок та інтернет українцям.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, запропоновані зміни також пришвидшать розгортання нових електронних комунікаційних мереж у звʼязку із внутрішньою міграцією населення на захід країни. Зокрема, на сьогодні доступу до зв'язку четвертого покоління та мобільного високошвидкісного інтернету потребують модульні містечка для ВПО, щоб забезпечити придатні умови життя.

"Одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Українці мають завжди залишатися на звʼязку, незалежно від того, де вони перебувають — у місті, селі чи в дорозі", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у лютому Національна комісія електронних комунікацій затвердила порядок розгортання Small cells. В Україні імплементовано європейський регламент щодо малопотужних базових станцій. Таким чином буде покращення доступу до мережі мобільного зв’язку.