Парламент ухвалив реформу АРМА: прозорість, нові вимоги та 600 млн євро від ЄС

Парламент затвердив законопроєкт 12374-д, що передбачає реформу Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Закон вводить нові критерії для голови агентства, залучає міжнародних експертів до відбору керівництва, запроваджує прозорі процедури управління активами та посилює контроль за їх передачею. Реалізація реформи також дозволить розблокувати фінансування на 600 млн євро від ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 253 народні депутати.

Що відомо про законопроєкт

За інформацією АРМА, парламент ухвалив реформу АРМА, врахувавши ключові пропозиції Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Законодавчий процес був непростим: п’ять публічних обговорень, понад 900 правок і численні зауваження від органів влади. Найважливіші коментарі та пропозиції, які озвучувалися під час обговорень, знайшли відображення у фінальній версії законопроєкту.

Що не увійшло до закону:

Відсутні норми про нові способи управління активами через приватних виконавців чи арбітражних керуючих. Запропонований спосіб відбору управителів автоматизованою рулеткою не отримав підтримки, тож діюча система на платформі "Прозоро" залишатиметься чинною.

Закон не містить обмежень для НАЗК щодо перевірки декларацій, що могло б загрожувати антикорупційній системі. Відхилено спроби внести в закон норми, які не відповідають профілю агентства.

Відсутні норми про обов’язок прокурорів оцінювати активи, що дозволило зберегти баланс взаємодії між АРМА і правоохоронними органами.

Відхилено пропозиції щодо розшуку активів за запитами фізичних та юридичних осіб, збережено конфіденційність службової інформації.

Відмовлено в ідеї дозволити власникам арештованих активів користуватися ними після сплати коштів, що запобігло потенційним корупційним схемам.

Провалено норми про термінове проведення інвентаризації активів прокуратурою, оскільки наразі ця робота вже ведеться АРМА і Генпрокуратурою.

Що враховано з пропозицій АРМА:

Розблоковано статтю 13 спеціального закону — ключовий елемент боротьби з корупційними схемами, який довгий час був заблокований.

Відновлено управління корпоративними правами російських компаній без необхідності отримувати дозвіл у ворога.

Посилено інституційну спроможність агентства: впроваджено конкурс на посаду голови, регламент призначення заступників, а також зовнішній аудит — новація, недоступна раніше.

Вирішено питання управління арештованими грошовими коштами та інвестиціями в ОВДП, що важливо для економічного відновлення країни.

Розширено повноваження АРМА щодо збереження та управління активами, підвищено статус у сфері розшуку активів, зокрема через автоматизований доступ до державних реєстрів.

Збережено функції моніторингу і контролю на центральному рівні, без розпорошення повноважень на регіони.

Запроваджено можливість управління криптовалютними активами — агентство матиме власний криптогаманець і рахунки на спеціалізованих платформах для реалізації віртуальних активів.

Посилено роль громадськості через створення незалежної Ради громадського контролю та відділу внутрішнього контролю, що сприятиме запобіганню і розслідуванню порушень у діяльності співробітників агентства.

Забезпечено безперешкодного доступу працівників АРМА до активів, переданих в управління та активів, на які накладено арешт та щодо яких АРМА здійснюються заходи з ідентифікації.

Збереження прозорості:

Діюча система агентства на платформах "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" залишається чинною і надалі. Відбір управителів через "Прозорро" та реалізація активів через "Прозорро.Продажі", які АРМА започаткувало власною ініціативою, продовжуватимуть функціонувати без змін.

Поточні виклики:

Все ще потребує внесення змін Кримінальний процесуальний кодекс та Закон України "Про прокуратуру". Без цих оновлень деякі механізми не зможуть ефективно працювати, що підтверджується негативними висновками правоохоронних органів.

Поки ці зміни не будуть внесені, АРМА продовжує активно співпрацювати з правоохоронцями в робочому режимі для вирішення актуальних питань.

Інновації отримали законне підґрунтя:

Прийняття реформи закріплює правовий статус інноваційних підходів, які АРМА впроваджувало останнім часом. Електронні аукціони, відкриті конкурси для відбору управителів, детальна звітність про всі операції з активами — тепер усе це має міцну законодавчу основу.

Таким чином, ухвалена реформа зміцнює інституційну базу АРМА, забезпечує прозорість і ефективність управління активами, а також зберігає баланс між контролем і захистом прав сторін у складних процесах розшуку та менеджменту майна, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.