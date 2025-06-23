Партнерство з Octopus Energy. ДТЕК допоможе бізнесу та держорганам встановлювати дахові СЕС та "батарейки"

Українаська енергетична компанія ДТЕК та глобальна компанія з технологій чистої енергетики Octopus Energy Group оголосили про запуск нової програми RISE зі встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для вітчизняного бізнесу та державних установ. $100 млн буде інвестовано у проєкт впродовж трьох років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Нова програма, яку було анонсовано під час Octopus Energy Tech Summit у Лондоні, поєднує експертизу й досвід ДТЕК у реалізації енергоефективних проєктів та операційну систему Kraken від Octopus Energy Group, що працює на основі штучного інтелекту, для посилення енергетичної стійкості.

RISE (Resilient Independent Solar Energy — Стійка незалежна сонячна енергія) стане першою подібною програмою в Україні, за якою заплановано залучити 100 млн євро для фінансування 100 локальних енергетичних проєктів протягом наступних трьох років. Це допоможе стабілізувати енергосистему та захистити клієнтів від відключень і стрибків цін.

"Партнерство DTEK з Octopus Energy об’єднує сили двох національних енергетичних лідерів і є кроком до сильнішого, зеленішого енергетичного майбутнього. Об’єднуючи інвестиції, технології та міжнародну підтримку, ми можемо допомогти українському бізнесу та громадам узяти під контроль власні енергетичні потреби та закласти основу для сталої енергетичної незалежності", — пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів компанією D.Solutions, що працює під брендом YASNO, який спеціалізується на постачанні електроенергії споживачам та енергоефективних рішеннях. Системи працюватимуть під управлінням платформи Kraken. Завдяки цьому бізнесам зможе в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу, підвищуючи стійкість і економію.

Засновник і CEO Octopus Energy Group Грег Джексон зазначив: "Ми пишаємося партнерством, яке допоможе Україні повернутися сильнішою, ніж будь-коли".

Нагадаємо, компанія ДТЕК залучила 3 млрд грн кредитного фінансування від українських банків для будівництва сучасних систем зберігання енергії.