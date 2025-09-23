"Пастка старих самоскидів": чому український бізнес змушений працювати на старій техніці

Аналіз ринку самоскидів виявив серйозну проблему, яка гальмує розвиток важливих галузей економіки, — середній вік цих машин сягає 30 років. Це означає, що на українських дорогах досі працюють радянські КамАЗи та ЗІЛи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

"Відштовхуючись від принципу "чим торгуємо, на тому і їздимо", виходить, що на дорогах досі експлуатуються самоскиди віком 40...50, а то й більше років", — зазначили аналітики.

Попри те, що цей сегмент не є наймасовішим, він має критичне значення для будівництва, дорожнього господарства та комунальних служб.

Структура ринку самоскидів

Щомісячний обсяг ринку самоскидів в Україні становить близько 370 машин. Понад 85% із них — це вживана техніка. Частка нових самоскидів мізерна, що формує специфічну структуру ринку. Вживані машини, які найчастіше стають предметом угод купівлі-продажу, — це переважно старі радянські моделі. Європейські виробники представлені вкрай мало.

Ось які марки вживаних самоскидів найчастіше ставали предметами угод купівлі продажу та перших реєстрацій у 2025 році, з січня по серпень включно:

Чому бізнес змушений працювати на старій техніці?

Фахівці інституту назвали кілька ключових причин, які заважають оновленню автопарку та затягують ринок у "пастку старих самоскидів":

Застарілий автопарк. На ринку досі домінують машини, які давно вичерпали свій ресурс та не відповідають сучасним вимогам безпеки й екології. Це створює не лише ризики, але й негативно впливає на ефективність робіт. Високі податки на імпорт. Податкове законодавство є однією з головних перешкод. Наприклад, на імпорт вживаної вантажівки з двигуном об'ємом 10 літрів віком до 5 років акциз становить 260 євро, тоді як за машину віком 5-8 років доведеться заплатити 10 400 євро, а старше 8 років — 12 600 євро. До цього додаються 10% мита та 20% ПДВ. Це робить легальний імпорт сучасної техніки практично нерентабельним. Висока вартість нових машин. Ціни на нові самоскиди починаються від $60 000 за китайські моделі та можуть сягати $200 000 за європейські. При цьому високі ставки кредитування та дороге обов'язкове страхування роблять придбання нової техніки ще складнішим. Низька конкурентоспроможність. Підприємці, які експлуатують старі радянські машини, встановлюють дуже низькі тарифи на перевезення сипучих вантажів. Конкурувати з ними, використовуючи нову, дорогу техніку, просто неможливо.

Хто купує нові самоскиди?

Нові самоскиди переважно купують великі будівельні компанії для власних потреб, не надаючи послуги на ринку. Також новими машинами поповнюють автопарки державні або комунальні підприємства.

Перспективи ринку самоскидів

"Ринок застряг у "пастці старих самоскидів": більшість перевізників продовжують підтримувати на ходу те, що є, бо легально ввезти сучасні машини за адекватними цінами практично неможливо. Зважаючи на потребу у маневровості та середні обсяги (тоннаж) замовлень на перевезення, варіанти тягач плюс напівпричіп-самоскид підійдуть не для всіх", — зазначили аналітики.

Без перегляду акцизних ставок та інших податків ситуація на ринку навряд чи зміниться. Український автопарк самоскидів буде й надалі старіти, що гальмуватиме розвиток будівельної та інфраструктурної галузей. З огляду на потребу в швидкому та ефективному відновленні країни, ця проблема набуває особливої гостроти. Якщо нічого не змінювати, український автопарк незабаром буде нагадувати техніку, яку можна побачити в документальних фільмах про Індію чи Пакистан.

