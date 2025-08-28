"Павутиння", що працює 24/7: волонтери передали нову партію захисту від дронів для фронту

В Україні відбулася передача чергової великої партії матеріалів для проєкту "Павутиння" — захисної системи від ворожих дронів, яка не потребує електрики та працює цілодобово. Завдяки спільним зусиллям волонтерів і громадських організацій українські військові отримують простий, але перевірений щит від FPV-атак і скидів, що вже майже рік рятує життя на передовій.

Ініціатива розпочалася з постачання морських тралових сіток восени минулого року. Згодом до них додали аграрні полотна та міцніші будівельні варіанти, які використовуються для укриття техніки й створення "коридорів безпеки". Сьогодні матеріали для "Павутиння" надходять з Нідерландів, Данії, Бельгії та Франції, і щоразу обсяги зростають.

Учасники проєкту — ГО "Фундація Течія", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", БФ "Батальйон Волонтер", Life Guardians, Mix Smart і компанія "Генерал Черешня".

Співзасновник "Фундації Течія" Олег Крот підкреслює, що суть "Павутиння" саме у його надійності:

"Ми шукаємо рішення, які реально працюють у польових умовах. Сітки не залежать від генераторів чи сигналів, вони просто є і захищають 24/7. Це дозволяє нам бути впевненими, що кожна передана партія — це десятки врятованих життів".

Голова "Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв зазначає, що на перший погляд "Павутиння" виглядає дуже простим рішенням. Проте саме воно стало справжнім бар’єром для ворога:

"Наші військові постійно дають зворотний зв’язок: цей захист працює. І працює надійно. За рік ми вже доставили понад дві тисячі тонн матеріалів. Тепер плануємо масштабуватися — мова йде про сотню вантажівок щомісяця".

Завдяки "Павутинню" захищаються не лише бліндажі чи техніка на позиціях. Сітками перекривають дороги, перехрестя, інші небезпечні ділянки, якими пересуваються військові та волонтери. Це дозволяє створювати "коридори життя", якими можна рухатися без постійного страху удару з неба.

За словами військових, "Павутиння" витримує удари від різних типів дронів — від "мавіків" зі скидами до FPV на оптоволокні. І саме цей захист дає змогу зберегти життя та техніку там, де високі технології інколи виявляються безсилими.

Нині на фронт щотижня прибуває по 5–8 вантажівок із сітками, а географія постачань охоплює більшість країн ЄС, де є доступ до аграрних та морських матеріалів. Волонтери наголошують, що вже восени планують збільшити масштаби — до 100 автомобілів на місяць, аби закрити ще більше ділянок фронту надійним захистом.