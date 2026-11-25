У 2027 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників планують підвищити орієнтовно на 10%. На оплату праці працівників освіти передбачили 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн більше, ніж цього року.

Як пише Dilo, про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького на петицію №41/011208-26еп, яку підтримали 25 457 громадян.

Підвищення зарплат вчителям

Прем'єр зазначив, що у 2026 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників уже зросли на 50%. З 1 вересня посадові оклади педагогів найнижчої кваліфікаційної категорії встановили на рівні 1,6 мінімальної зарплати, а науково-педагогічних працівників – двох мінімальних зарплат.

Наступне підвищення приблизно на 10% планують у 2027 році. Водночас уряд визнає, що оплата праці освітян потребує подальшого зростання.

Скільки грошей передбачили на освіту

За словами Корецького, у проєкті держбюджету на 2027 рік заклали 235,3 млрд грн на зарплати працівників освіти. Це на 37,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Освітня субвенція місцевим бюджетам має становити 192,8 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн більше, ніж у 2026 році, та на 81,1 млрд грн, або 72,6%, більше, ніж у 2025 році.

Також із 1 січня на 10% хочуть збільшити посадові оклади працівників бюджетної сфери, зарплати яких визначають за Єдиною тарифною сіткою. Це стосується, зокрема, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу шкіл та інших закладів освіти.

Остаточні обсяги фінансування мають визначити після ухвалення держбюджету-2027 Верховною Радою.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Разом із січневим підвищенням на 30% загальне зростання за рік сягне 50%. Одночасно держава повністю змінює модель нарахування заробітних плат у сфері освіти.