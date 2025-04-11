Пенсійний фонд назвав середній розмір виплат у квітні

Станом на 1 квітня середній розмір пенсії в Україні становить 6341,11 грн, переважна більшість українських пенсіонерів отримують виплати до 5 тисяч гривень.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Згідно з інформацією ПФУ, станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,9 млн є працюючими особами.

Цьогоріч у процентному співвідношенні пенсії були призначені громадянам:

за віком — 72,5%;

по інвалідності — 15,24%;

у разі втрати годувальника — 6,6%;

за вислугу років — 5,08%;

соціальні пенсії — 0,53%;

довічне утримання суддів — 0,04%.

Які пенсії отримують українці?

Середній розмір пенсій в Україні на 1 квітня становить 6341,11 грн. У працюючих пенсіонерів ця виплата дещо вища – 6862,86 грн.

Більшість пенсіонерів – 56,57% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,86% пенсіонерів розмір виплати становить до 3 000 грн, рік тому ця частка була значно вища — 26,84%. Однак до 32,33% зросла частка тих, хто отримує пенсію від 3 001 до 4 000 грн, 20,38% пенсіонерів отримують від 4 001 до 5 000 грн.

28,92% призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 14,51% пенсіонерів.

Нагадаємо, 1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Загалом в Україні з 10 мільйонів пенсіонерів 629 тисяч продовжують працювати.