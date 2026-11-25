Міністерство оборони США веде попередні переговори з автовиробниками General Motors, Ford Motor та канадським гігантом автокомпонентів Magna International щодо масового випуску комплектуючих для військових дронів. У такий спосіб Вашингтон прагне залучити потужні складальні лінії автопрому, щоб подолати дефіцит розвідувальних та ударних безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

У Пентагоні планують закупити мільйони дронів у найближчі роки, проте невеликі американські виробники безпілотників не мають достатнього досвіду й потужностей для таких обсягів, тоді як Китай понад десять років домінує на світовому ринку деталей для БПЛА.

Згідно з обговорюваними сценаріями, автокомпанії постачатимуть профільним виробникам окремі вузли на кшталт приводів, двигунів, сенсорів і лідарів — зокрема, General Motors зважує можливість випуску моторів для дронів, які за розміром ближчі до двигунів для газонокосарок, ніж до автомобільних, а також у Вашингтоні розглядали передачу на конвеєри автопрому випуску безпілотника Lucas, створеного за зразком іранського Shahed.

Сумніви автогігантів та консолідація оборонних замовлень

Попри готовність Пентагону пропонувати великі кошти на тлі прогнозованого зростання річного ринку військових дронів до 20–30 мільярдів доларів, топменеджери автоконцернів реагують на ініціативу адміністрації Дональда Трампа стримано.

Компанії побоюються низької маржинальності випуску малих одноразових дронів, нестабільного попиту через щорічне затвердження бюджету Конгресом, репутаційних ризиків від виробництва зброї та політичної уваги з боку демократів після проміжних виборів, через що Ford традиційно уникає випуску озброєнь і обмежується постачанням транспорту.

Щоб зацікавити промисловість більшими й прибутковішими контрактами, міністр оборони Піт Гегсет восени створив об'єднане командування для консолідації закупівель і розробки безпілотників між усіма родами військ, усунувши дублювання програм із різними технічними вимогами.

Найбільшу зацікавленість серед автогігантів виявляє General Motors, яка раніше цього року вже підписала угоду на виробництво елементів корпусу для ракет ППО Patriot компанії Lockheed Martin і веде аналогічні переговори з RTX та L3Harris Technologies, тоді як сімейний постачальник автодеталей із Мічигану Lacks Enterprises у квітні придбав частку в оборонному підряднику й уже готується до випуску компонентів після переговорів приблизно з 30 виробниками дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон уклав рекордну угоду на 58,6 мільярда доларів для випуску ракет до Patriot. Армія США підписала контракт із компанією Lockheed Martin на виробництво ракет-перехоплювачів на тлі виснаження американських арсеналів через масштабні постачання зброї союзникам та військові операції в Ірані та Україні.