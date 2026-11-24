Міністр оборони США Піт Гегсет досі не дав остаточного дозволу на передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, попри погоджене Вашингтоном постачання та готовність європейських союзників профінансувати боєприпаси.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Їх закупили західні союзники України, зокрема з європейських запасів.

Близько 40 із цих ракет — сучасні перехоплювачі PAC-3, постачання яких Україні мали здійснити у вересні-грудні. Однак передача всіх цих боєприпасів досі залишається неузгодженою.

Окрім того, для України виділили ще приблизно 20 ракет PAC-2 старішої версії, але вони також чекають на дозвіл США.

За даними видання, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет.

Ці ракети виготовляють у Сполучених Штатах. Тому американська влада має погодити всі угоди, за якими їх продають або передають далі іншим країнам.

Україна неодноразово наголошувала на потребі в додаткових ракетах-перехоплювачах, необхідних для відбиття посилених російських ракетних і дронових атак.

Водночас, за даними FT, у Пентагоні затримали й розгляд запиту України на дозвіл самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Українські чиновники, з якими спілкувалася FT, підозрюють, що адміністрація президента США Дональда Трампа навмисно затримує військову допомогу, намагаючись змусити Київ погодитись на територіальні поступки Росії

Речник Пентагону натомість заявив виданню, що політика США щодо підтримки України не змінювалася. Утім, він відмовився від додаткових коментарів щодо конкретних постачань.

"Військове міністерство впроваджує кілька паралельних зусиль для прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", — заявив представник оборонного відомства.

Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу – компанія RTX (раніше Raytheon) – випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про дефіцит боєприпасів та пропонував США продати частину свого запасу для захисту українських міст від російських атак узимку.

Наприкінці жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 комплексів Patriot та обладнання на 2,1 мільярда доларів.

Там окремо наголосили, що Київ оплатить закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також із національних коштів, профінансованих коштом кредиту Європейського Союзу на підтримку України.