Болгарія підтримає запропонований новий кредит ЄС у розмірі 45 мільярдів євро для України, але лише ту частину, яка призначена для невійськової допомоги.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Reuters.

Агенство нагадує, що Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.

Рішення було прийнято з метою залучення до цієї ініціативи тих держав-членів, які виступають проти постачання зброї Києву.

"Болгарія візьме участь у наданні позики в розмірі 20 млрд євро на невійськову підтримку України. В Україні проживає величезна діаспора болгар, і ми прагнемо зосередити нашу підтримку саме на цій сфері. Ми зробимо свій внесок, але Болгарія не виділятиме коштів на озброєння", – повідомив Радев на саміті Європейського Союзу у Брюсселі.

При цьому раніше Радев заявляв, що країна більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України на 70 млрд євро, про яке просив президент Володимир Зеленський.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро, наголосивши, що допомога Києву "лише продовжує страждання".

При цьому Фіцо заявляв про готовність використати право вето під час ухвалення бюджету Європейського Союзу, якщо від Братислави вимагатимуть підтримати нову позику Україні.