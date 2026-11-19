У застосунку “Повітряна тривога” розширили можливості авторизації для користувачів, які хочуть переглядати інформацію про повітряні цілі. Тепер, окрім “Дія.Підпис”, для підтвердження особи можна скористатися електронною поштою та сервісом “Дія.Антибот”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба застосунку.

Як пояснили розробники застосунку, "Дія.Антибот" - це інструмент, який перевіряє наявність застосунку "Дія" на пристрої користувача та допомагає відсіювати автоматизовані запити. При цьому накладати електронний підпис не потрібно.

Як авторизуватися через "Дія.Антибот":

Відкрити мапу в застосунку "Повітряна тривога" та натиснути на іконку шахеда у верхній частині екрана. Обрати вхід через електронну пошту - за допомогою облікового запису Google або Apple. Підтвердити авторизацію в застосунку "Дія". Система автоматично перенаправить користувача до відповідного сервісу. Після успішної перевірки користувач повернеться до "Повітряної тривоги", де отримає доступ до відображення повітряних цілей.

Детальніша інформація про роботу сервісу доступна на сайті "Дії".

У команді "Повітряної тривоги" також нагадали, що обов’язкову авторизацію для перегляду даних про переміщення повітряних цілей запровадили на вимогу Повітряних сил ЗСУ. Це обмеження має забезпечити доступ до чутливої інформації лише для верифікованих користувачів.

Нагадаємо, на початку листопада застосунок зазнав кібератаки. Після стороннього втручання його роботу тимчасово призупинили, а відображення повітряних цілей на карті відключили до завершення додаткових заходів безпеки.