Переговорник Путіна причетний до сумнівного будівництва на Київщині - ЗМІ

Чинний переговорник Путіна та генеральний директор “Російського фонду прямих інвестицій” Кирило Дмитрієв опинився в центрі скандального будівництва на Київщині.

Про це інформує Главком.

Хто такий Кирило Дмитрієв і що його пов’язує з Україною

Події стосуються будівництва котеджного містечка "Олімпік Парк", яке розпочалося 2008 року в селі Березівка, за 19 кілометрів від Києва.

Столична компанія "Траверз-Буд" займалася зведенням житлового комплексу, а до його активної рекламної кампанії долучалася й співачка Ані Лорак, яка нині мешкає в Росії.

Офіційно ім’я Кирила Дмитрієва не фігурувало в документах — засновником компанії "Траверз-Буд" значилася російська фірма "Юрфінансконсалт".

Однак, як розповів керівник громадської організації "Об’єднання мешканців котеджного містечка "Олімпік Парк" Олег Хаврук, фактично проєкт мав двох інвесторів:

ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна (який нині перебуває в розшуку МВС за підозрою у привласненні чужого майна);

Кирила Дмитрієва.

Про будівництво

Відповідно до проєкту, на території площею близько 300 га планувалося звести 900 котеджів із розвиненою інфраструктурою.

Будівництво мало відбуватися у три черги, а середня вартість одного будинку становила $250 тис.

За даними журналістів-розслідувачів проєкту "Знак оклику", структури, пов’язані з Лагуном і Дмитрієвим, залучили від 200 інвесторів понад пів мільярда гривень на реалізацію цього проєкту.

У 2009 році забудовник вимагав від покупців підписання двох договорів: на будівництво будинку та купівлю земельної ділянки.

Землю продавав Олександр Дмитрієв, батько Кирила, проте фактично за забудову відповідав сам Кирило Дмитрієв. Він обіцяв завершити будівництво, частково виконав зобов’язання, але інфраструктура так і не була зведена, і мешканцям довелося самостійно фінансувати її облаштування.

Після того, як Кирило Дмитрієв перейшов до Російського фонду прямих інвестицій у 2011 році, проєкт "Олімпік Парк" тимчасово курував нардеп Владислав Лук’янов. Він заявляв, що Дмитрієв готовий був погасити частину боргів. Пізніше власники змінювалися, а до листопада 2024 року управлінням займався Василь Розживін, який був менеджером Дмитрієва на початку будівництва. Лук’янов у 2024 році був затриманий СБУ за виправдання агресії РФ.

Станом на лютий 2025 року, за словами Хаврука, зведено лише частину першої черги "Олімпік парку" (тепер відомого як Home Resort), що забезпечило помешканнями близько 100 сімей. На решті землі, що належала Дмитрієву, мешканці повідомляють про утворення незаконного сміттєзвалища.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, щоУкраїна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.