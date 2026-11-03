Перегрів у щиті після підключення генератора: що бізнесу варто перевірити перед зимою

Перед опалювальним сезоном компанії готують резервне живлення. У ТОВ «Сіті Електрика» пояснюють, чому слабким місцем часто стає не генератор чи інвертор, а спосіб підключення проводів у щиті.

За останні роки в щитах кафе, магазинів, складів і виробництв з'явилися перемикачі резерву, лінії від генераторів, інверторів і акумуляторних систем. Такі лінії годинами працюють під навантаженням, близьким до максимального, і першими нагріваються саме місця з'єднання провідників.

Типова ситуація — гнучкий багатодротовий провід, затиснутий у клему автомата «як є», без кабельного наконечника. Під гвинтом жилки розходяться, частина з них обривається, площа контакту зменшується. Після кількох циклів нагрівання та охолодження з'єднання слабшає, опір зростає, і контакт гріється ще сильніше. Наслідки — оплавлена ізоляція, хибні спрацювання захисту, зупинка обладнання, а в гіршому випадку — займання.

Розпізнати проблему можна ще до аварії. Тривожні ознаки — запах гарячого пластику біля щита, потемніла чи деформована ізоляція біля клем, помітно теплі корпуси автоматів або дверцята щита, автомат, який вимикається без видимої причини під час роботи від генератора. Якщо щось із цього вже траплялося, перевірку краще не відкладати до наступного відключення.

«Наконечник коштує копійки, а година простою каси чи холодильної камери — значно більше. Проте саме на наконечниках економлять, коли щит треба підключити терміново», — зазначає Кір’єв Сергій Миколайович, директор компанії «Сіті Електрика», яка постачає електротехнічне обладнання ONKA, L&S TERMICO, ESEN, CETINKAYA PANO та SIMPA.

Що варто перевірити в щиті, де працює резервне живлення:

гнучкі проводи в автоматах і клемах обтиснуті трубчастими наконечниками відповідного перерізу;

силові кабелі генератора чи інвертора підключені через мідні луджені наконечники, обтиснуті пресом, а не приплющені плоскогубцями;

алюмінієві жили не з'єднані з мідними напряму — для цього потрібні спеціальні клеми або мідно-алюмінієві наконечники;

колір ізоляції наконечника відповідає перерізу проводу: червоний — 0,5–1,5 мм², синій — 1,5–2,5 мм², жовтий — 4–6 мм²;

щонайменше раз на рік щит оглядають тепловізором і підтягують контакти — особливо після сезону інтенсивної роботи генератора.

Ізольовані, трубчасті та силові кабельні наконечники L&S TERMICO і SIMPA для монтажу щитів і підключення резервного живлення представлені в каталозі та на сайті ТОВ «Сіті Електрика».