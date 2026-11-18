За програмою "Власна справа 2.0" 355 підприємців отримають 468 млн грн грантової підтримки. Реалізація цих проєктів має забезпечити роботою 556 людей у різних регіонах України.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Який бізнес отримає найбільше коштів

Найбільше грантів припадає на три сфери:

торгівлю – 21% на майже 70 млн грн;

переробну промисловість – 18% на 101 млн грн;

транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 11% на 71 млн грн.

Структура підтриманих проєктів виглядає так:

66% зосереджені в пріоритетних секторах економіки;

29% є платниками ПДВ;

23% розташовані на прифронтових територіях;

4% становлять релоковані підприємства;

1% отримує кошти на оновлення пошкоджених чи знищених російськими атаками засобів виробництва.

Серед фізичних осіб і ФОП, які отримали гранти, 56% становлять жінки, 9% – підприємці віком від 18 до 25 років, ще 10% – внутрішньо переміщені особи.

За кількістю переможців лідирують Львівська область – 15%, Київська область – 8%, Київ – 7%, Дніпропетровська та Івано-Франківська області – по 6%.

Скільки грошей можна отримати

На відкриття власної справи можна отримати від 100 тис. до 300 тис. грн, а з урахуванням бонусів – до 500 тис. грн. Створювати робочі місця в цьому випадку необов'язково.

Для масштабування вже наявного бізнесу передбачені гранти від 500 тис. до 1,5 млн грн, а з урахуванням бонусів – до 2,5 млн грн. Обов'язкова умова для отримання такого фінансування – створити щонайменше одне робоче місце.

Загалом від моменту перезапуску "Власної справи 2.0" схвалили вже 615 проєктів на загальну суму 745 млн грн. Їхня реалізація передбачає створення 923 робочих місць.

Раніше повідомлялося, що понад 530 українських підприємців стали переможцями чергового етапу грантової програми "Власна справа". Вони створять 917 нових робочих місць