Переплатили пів мільйона гривень за підшипники: експосадовцю "Укрзалізниці" повідомили про підозру

Колишнього директора з логістики та постачання ПрАТ "КЕВРЗ" АТ "Укрзалізниця" підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі підшипників. Сума завданих збитків становить пів мільйона гривень.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

За даними слідства, посадовець перед проведенням закупівлі, зловживаючи своїм службовим становищем, не зібрав інформацію щодо виробників, постачальників та ринкової варті підшипників, які закуповувались.

"З метою надання переваги під час тендеру конкретному постачальнику, який не є виробником підшипників, посадовець службовою запискою надав незаконну вказівку підлеглим проводити спрощену процедуру закупівлі", - зауважують у прокуратурі.

Як наслідок ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" оголосив спрощену процедуру закупівлі, переможцем якої став конкретний учасник.

При цьому, колишній директор з логістики та постачання не розглянув ані можливість закупівлі підшипників за нижчими цінами безпосередньо у виробника, ані можливість придбати аналогічні підшипники у дистриб’ютора.

Як повідомляють у прокуратурі, закупівля підшипників за необґрунтовано завищеною вартістю завдала підприємству збитків у сумі 522 тис. грн.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру. Також, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, правоохоронці закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей.