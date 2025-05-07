Переробні підприємства отримають понад 103 млн грн на модернізацію виробництва

Міністерство економіки схвалило ще 21 заявку в рамках програми “Гранти для переробних підприємств”, що дозволить компаніям отримати понад 103,3 млн грн державної підтримки для запуску чи розширення виробництва.

Про це інформує пресслужба відомств

Про грантову підтримку

Міністерство економіки виділить шість грантів на загальну суму 31,4 млн грн, в той час як решта п’ятнадцять грантів фінансуватимуться через Державну службу зайнятості України.

Серед підприємців, які отримали схвалення своїх заявок, — виробники харчових продуктів, текстилю, кормів для тварин, медичних товарів, електрообладнання, безпілотних літальних апаратів, а також компанії, що займаються дерево- та металообробкою.

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 28 квітня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".

Нагадаємо, у 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як відбувається процес розгляду заявок?

Крок 1: Подача заявки через портал "Дія". Підприємець заповнює заявку на порталі "Дія", прикріплюючи до неї бізнес-план проєкту. Зразок заповненого бізнес-плану доступний на платформі в розділі "Як отримати послугу". Після цього заявка автоматично передається до вибраного під час подачі заявки уповноваженого банку.

Крок 2: Перевірка банком На цьому етапі здійснюється попередній відбір, який включає:

перевірку на наявність податкових боргів;

аналіз кредитної історії підприємства;

підтвердження того, що компанія не здійснює діяльність в Росії чи Білорусі.

Оцінка бізнес-плану:

заявник надає фінансові документи підприємства, бізнес-план та підтверджує наявність співфінансування (50% або 20% залежно від категорії заявника)​.

банк аналізує бізнес-план та його реалізацію.

Представник банка відвідує підприємство, щоб перевірити відповідність даних, вказаних в документах.

Крок 3: Розгляд заявки Мінекономіки та Державною службою зайнятості

Фінальне рішення щодо надання грантів ухвалюється Мінекономіки та Державною службою зайнятості (ДСЗ) протягом 20 робочих днів після завершення прийому заявок на чергову хвилю.

Заявки оцінюються за пріоритетністю (підприємства, розташовані в прифронтових областях, мають перевагу) та економічним ефектом проєкту, зокрема, кількістю створених робочих місць, модернізацією виробництва та впровадженням інновацій.

Крок 4: Отримання фінансування

Після ухвалення рішення Мінекономіки або ДСЗ публікують наказ про надання грантів. Підприємство має протягом 10 робочих днів внести свою частку співфінансування на рахунок в банку. Після цього держава перераховує грантові кошти.

Розрахунковий термін надходження грантових коштів — 1-1,5 місяця після завершення хвилі подачі заявок.

Що передбачає програма

Максимальна сума гранту становить 8 млн грн.

Гранти надаються підприємцям, які:

вже працюють в переробній галузі і планують розширити виробництво;

планують реалізувати проєкт з переробки (КВЕД С).

Фінансування передбачено на:

придбання, доставку та запуск нового обладнання;

розширення та модернізацію існуючих виробничих потужностей.

Формат підтримки – співфінансування:

50/50 – для більшості підприємств;

80/20 – для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств, розташованих у зонах бойових дій.

Умови використання грантів:

Бізнес має створити не менше 5 робочих місць;

Підприємство повинно працювати щонайменше три роки для повернення грантових коштів через податки та збори.

Довідково:

Програма "Гранти для переробних підприємств" є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю​.