Міністерство фінансів та уряд опрацьовують механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганської області. Для цього планують запровадити централізовану закупівлю та видачу житлових сертифікатів.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Марченка, уряд вирішив реалізовувати житлову політику для переселенців централізовано, а не через окремі обласні військові адміністрації (ОВА).

Одним із першочергових завдань має стати забезпечення житловими сертифікатами переселенців із Луганської області.

Фінансування житлових програм для ВПО

Під час засідання Верховної Ради також порушили питання спрямування 1,4 млрд грн із бюджету Луганської області до Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що міністерство опікується потребами переселенців з усіх регіонів України, зокрема Луганщини.

За його словами, перегляд та скорочення адміністративних витрат не означатиме скасування житлових програм чи компенсацій для ВПО.

Корецький також зазначив, що у державному бюджеті на 2027 рік передбачено збільшення фінансування відповідних потреб переселенців, серед яких є люди, які очікують на житло та виплати ще з 2014 року.

Нагадаємо, за даними DIM.RIA, у листопаді 2026 року лише близько 11% пропозицій на українському ринку нерухомості відповідали бюджету житлового ваучера для ВПО у розмірі 2 млн грн. У Києві та більшості західних областей цієї суми недостатньо для придбання однокімнатної квартири без доплати.