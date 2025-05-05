Перешкоджають управителю: арештованим приміщенням "Майдан Плаза" екснардепа Онищенка в центрі Києва відключили комунальні послуги

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вимагає відновити комунальні послуги для приміщень ТОВ "Майдан Плаза" в центрі Києва, що знаходяться в державному управлінні. Цей актив був пов'язаний з особами, афілійованими з колишнім нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Нагадаємо, раніше за результатами відкритого конкурсу АРМА передало в управління ТОВ "Енвіл" нежитлові приміщення у Києві та забезпечило доступ управителю до арештованого активу, попри спроби заблокувати цей процес представниками власника.

"Як результат - новий управитель вже забезпечив перші надходження до державного бюджету, передбачені договором, перерахувавши понад 30 тис. грн доходу від використання переданого майна", - наголосили в АРМА.

Але наразі у відомстві заявляють про факт безпідставного відключення переданих приміщень від електро- та водопостачання.

"Попри неодноразові письмові звернення управителя, ОСББ "Капітолій" відмовляється поновити подачу комунальних послуг, що, зокрема, унеможливлює також забезпечення охорони приміщень силами поліції охорони", - підкреслюють в АРМА, звертаючи увагу на неприпустимості дій, що шкодять державним інтересам та перешкоджають ефективному управлінню активами.

"Наголошуємо, жодні дії, що створюють штучні перешкоди у користуванні арештованими активами, не залишаться без відповідного реагування. АРМА вживатиме всіх передбачених законом заходів для захисту прав держави та забезпечення безперервного управління майном переданим в управління", - зауважили у відомстві.

Раніше під час огляду приміщень ТОВ "Майдан Плаза" з'явилися представники приватної охоронної фірми та особи, які називали себе орендарями приміщень. Вони викликали поліцію та слідчу групу, намагаючись заблокувати законні дії АРМА. Незважаючи на це, АРМА вдалося розблокувати доступ до активу обраному на конкурсних засадах управителю та успішно підписати акти приймання-передачі.

Справа Онищенка

Нагадаємо, 5 квітня 2024 року ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, серед яких і ТОВ "Майдан Плаза". Як встановили правоохоронці, злочинна група під керівництвом Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

За версією слідства, у період із січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації газу у розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнав збитків на більш ніж 740 млн грн.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права за утриманням ув'язнених. Наприкінці 2020 року Олександр Онищенко отримав російське громадянство.