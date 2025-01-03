Перевізникам став доступний онлайн-кабінет міжнародних маршрутів

У межах реформи міжнародних автобусних перевезень на порталі запущено онлайн-кабінет для перевізників, що працюють на міжнародних маршрутах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Яка функція доступна перевізникам

На першому етапі перевізникам доступна функція продовження маршруту без змін у діючому маршруті.

Це стосується тих перевізників, у яких завершується термін дії дозволу на регулярний маршрут і які потребують його продовження для подальшого виконання перевезень.

Подати заяву на продовження маршруту потрібно не раніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії дозволу України та не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку його дії.

Цією опцією також мають скористатись ті перевізники, які раніше звернулися з пакетом документів до Міністерства щодо продовження маршруту.

Зазначається, що запуск онлайн-кабінету для міжнародних маршрутів та цифровізація процесів відкриття, внесення змін, продовження і закриття маршрутів є однією з ключових новацій у рамках нового Порядку організації міжнародних автобусних перевезень, що вже набув чинності.

Таким чином, перевізникам більше не потрібно буде подавати паперові пакети документів на розгляд окремої комісії в Міністерстві. Тепер вони зможуть самостійно відкривати, продовжувати та вносити зміни до маршрутів через онлайн-кабінет.

Які ще зміни заплановані

Наступною опцією, що невдовзі стане доступна в кабінеті, буде можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів.

Щоб розпочати роботу зі своїми маршрутами, перевізнику необхідно зайти на портал та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Далі в розділі "Мої маршрути" слід обрати відповідну опцію, наприклад, "Продовжити маршрут".

Потім перевізник повинен внести необхідну інформацію, зокрема: тип перевезень, періодичність, країну прибуття, місце відправлення та прибуття, розклад руху та пункт пропуску.

Окрім цього, у разі необхідності, потрібно завантажити договір про паритетне обслуговування маршруту.

Нагадаємо також, що нещодавно в Україні розпочали наповнення єдиного реєстру автостанцій. Також цього року запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.