Перевізників попереджають про затримки на кордоні з Польщею: яка причина

У пункті пропуску “Шегині – Медика” на польському боці планується ремонт смуги для вантажного транспорту. На період робіт оформлення фур здійснюватиметься через смугу для легкових авто, що може спричинити затримки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Ремонт у ПП "Шегині – Медика"

За повідомленням польської сторони, 17 травня на пункті пропуску "Шегині – Медика" з боку Польщі проводитимуть ремонтні роботи на смузі руху для вантажного транспорту.

У зв’язку з цим протягом доби оформлення фур здійснюватиметься через смугу, призначену для легкових автомобілів. Це може спричинити уповільнення руху та затримки при перетині кордону.

Перевізникам радять врахувати тимчасові обмеження та за можливості обирати альтернативні пункти пропуску.

Як працюють пункти пропуску

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі. Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

З 30 квітня 2025 року на польському кордоні у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть до 5 червня. Проїзд буде частково обмежено.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.